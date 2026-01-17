Antoine Dupont : Ça chauffe à Toulouse !

Avant la dernière journée de la phase de groupe de Champions Cup, le Stade Toulousain doit absolument s'imposer contre Sale afin de ne pas être éliminé. Et Antoine Dupont reconnaît que la situation était tendue à Toulouse ces derniers jours.
Le Stade Toulousain joue son avenir européen ce samedi avec la réception de Sale. Et pour cause, les Rouge-et-Noir se sont inclinés sur la pelouse des Saracens la semaine dernière, une deuxième défaite dans la compétition après celle à Glasgow. Par conséquent, Antoine Dupont reconnaît que la semaine était tendue.
Antoine Dupont avoue des tensions
« Comme une semaine après un match important perdu. Forcément l’énergie est différente, même si on arrive à garder cette bonne humeur. Évidemment qu’il y a un peu plus de tension et de pression parce que ce match compte vraiment pour le coup », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
« Nous nous sommes retrouvés dans des situations pas toujours simples à gérer : parfois, il fallait gagner avec le bonus à l’extérieur pour pouvoir sortir premier. Ce n’est pas la première fois qu’on ne sort pas en tête de la poule, mais c’est la première fois qu’on est plutôt vers le bas de la poule. Et malgré ça, on peut encore terminer deuxième si on fait ce qu’il faut. Donc, tout n’est pas perdu. On a encore cet espoir et cet enthousiasme-là et surtout l’envie de faire mieux », ajoute Antoine Dupont.