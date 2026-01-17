Antoine Dupont : Ça chauffe à Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant la dernière journée de la phase de groupe de Champions Cup, le Stade Toulousain doit absolument s'imposer contre Sale afin de ne pas être éliminé. Et Antoine Dupont reconnaît que la situation était tendue à Toulouse ces derniers jours.

Le Stade Toulousain joue son avenir européen ce samedi avec la réception de Sale. Et pour cause, les Rouge-et-Noir se sont inclinés sur la pelouse des Saracens la semaine dernière, une deuxième défaite dans la compétition après celle à Glasgow. Par conséquent, Antoine Dupont reconnaît que la semaine était tendue.

Antoine Dupont avoue des tensions « Comme une semaine après un match important perdu. Forcément l’énergie est différente, même si on arrive à garder cette bonne humeur. Évidemment qu’il y a un peu plus de tension et de pression parce que ce match compte vraiment pour le coup », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.