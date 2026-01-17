Antoine Dupont quitte Toulouse : C'est la panique !

Depuis le début de la saison, le Stade Toulousain rencontre des difficultés en déplacement, notamment en Coupe d'Europe. Le retour d'Antoine Dupont n'a pas encore suffi à inverser la tendance et le capitaine des Rouge-et-Noir a reconnu qu'il comptait faire en sorte de retrouver la réussite, même loin de Toulouse.
Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit Sale afin de valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Heureusement pour les Rouge-et-noir, ce match se disputera à Ernest-Wallon, là où ils sont bien plus à l'aise et quasiment imbattables. Difficile d'en dire autant pour leurs performances à l'extérieur. En effet, en Coupe d'Europe, Toulouse s'est incliné lors de ses deux déplacements (Glasgow et Saracens) tandis qu'en Top 14, cela fait déjà quatre défaites à l'extérieur (Perpignan, Bayonne Pau et Montpellier). Antoine Dupont cherche donc la bonne formule.
Dupont cherche la formule magique à l'extérieur
« Ce sont des choses simples : avoir une conquête propre, avoir un déplacement de haut niveau, des attitudes de haut niveau pour avoir des rucks rapides, et en défense, arriver à rester compact pendant 80 minutes et ne pas avoir ces moments où on est un peu laxiste et on se fait percer trop facilement, car en plus on a du mal à rattraper les coups derrière. C’est beaucoup de l’état d’esprit, de l’attention. Il faudra avoir un niveau d’éveil très haut ce week-end, mais comme je le dis depuis le début, il faudra faire des choses simples, c’est comme ça qu’on est les meilleurs », confie-t-il en conférence de presse avant d'évoquer également le fait que les adversaires sont toujours particulièrement motivés face aux Toulousains.
«C’est beaucoup de l’état d’esprit»
« Ça fait trois, quatre ans que c’est le cas, donc on en est prévenu. Le groupe qui est ici a la chance d’avoir gagné. Quand il y a une équipe qui gagne quelque chose, on a envie d’aller la chercher, de se confronter à elle. Pour ceux qui sont passés dans d’autres clubs, quand tu reçois Toulouse ou quand tu reçois le club qui gagne, qui est en forme, tu en mets toujours un peu plus et tu as envie de montrer que tu es au niveau. Donc ça, on y est habitué aujourd’hui et on ne peut pas se cacher ou être surpris de ça », ajoute Antoine Dupont.