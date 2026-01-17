Antoine Dupont quitte Toulouse : C'est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le Stade Toulousain rencontre des difficultés en déplacement, notamment en Coupe d'Europe. Le retour d'Antoine Dupont n'a pas encore suffi à inverser la tendance et le capitaine des Rouge-et-Noir a reconnu qu'il comptait faire en sorte de retrouver la réussite, même loin de Toulouse.

Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit Sale afin de valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Heureusement pour les Rouge-et-noir, ce match se disputera à Ernest-Wallon, là où ils sont bien plus à l'aise et quasiment imbattables. Difficile d'en dire autant pour leurs performances à l'extérieur. En effet, en Coupe d'Europe, Toulouse s'est incliné lors de ses deux déplacements (Glasgow et Saracens) tandis qu'en Top 14, cela fait déjà quatre défaites à l'extérieur (Perpignan, Bayonne Pau et Montpellier). Antoine Dupont cherche donc la bonne formule.

Dupont cherche la formule magique à l'extérieur « Ce sont des choses simples : avoir une conquête propre, avoir un déplacement de haut niveau, des attitudes de haut niveau pour avoir des rucks rapides, et en défense, arriver à rester compact pendant 80 minutes et ne pas avoir ces moments où on est un peu laxiste et on se fait percer trop facilement, car en plus on a du mal à rattraper les coups derrière. C’est beaucoup de l’état d’esprit, de l’attention. Il faudra avoir un niveau d’éveil très haut ce week-end, mais comme je le dis depuis le début, il faudra faire des choses simples, c’est comme ça qu’on est les meilleurs », confie-t-il en conférence de presse avant d'évoquer également le fait que les adversaires sont toujours particulièrement motivés face aux Toulousains.