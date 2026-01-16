Nouvelle relation pour Antoine Dupont : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le Stade Toulousain disputera une rencontre cruciale en Champions Cup face à Sale. Une défaite pourrait être synonyme d'élimination. Pour l'occasion, Romain Ntamack sera toujours absent et sera une nouvelle fois remplacé par Blair Kinghorn, reconduit à l'ouverture. L'association avec Antoine Dupont prend donc forme.

Après deux défaites contre Glasgow et les Saracens, le Stade Toulousain est en position délicate en Champions Cup et devra absolument s'imposer contre Sale samedi à 18h30 pour éviter une catastrophe et une élimination dès la phase de groupe. Pour cela, Ugo Mola a dévoilé son équipe de départ avec plusieurs absents dont Romain Ntamack.

Antoine Dupont a trouvé un nouveau partenaire ! Ainsi, pour accompagner Antoine Dupont, c'est Blair Kinghorn qui va une nouvelle fois être aligné à l'ouverture. Le capitaine du Stade Toulousain commence à être habitué à ce nouveau partenaire et la relation entre les deux joueurs qui composeront la charnière sera déterminante pour le résultat du match. Pour le reste, à noter le retour de François Cros, qui débutera sur le banc, quatre mois après sa dernière apparition. Toulouse : Ramos - Delibes, Chocobares, Gourgues, Lebel - Kinghorn, Dupont (cap.) - Willis, Jelonch, Banos - Meafou, Flament - Aldegheri, Marchand, Baille