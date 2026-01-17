Antoine Dupont avec une célèbre star du cinéma, la belle relation à l’abri des caméras

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fil des années, Antoine Dupont s’est lié d’amitié avec Jean Dujardin, fan de rugby et suiveur assidu du XV de France. Il y a quelques années, le demi de mêlée du Stade Toulousain était revenu auprès du magazine GQ sur sa relation avec l’acteur oscarisé.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est un people à part entière, lui permettant de rencontrer du beau monde. C’est notamment le cas lors de certains défilés auxquels assiste le compagnon d’Iris Mittenaere ou bien sur les spectacles des Enfoirés, le capitaine tricolore étant membre de la troupe depuis trois ans. Mais parfois, ce sont les stars qui viennent à Antoine Dupont.

« Il m’écrit avant et après tous les matches » C’est le cas de Jean Dujardin, qui a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises les joueurs du XV de France par le passé. Et avec Antoine Dupont, le courant est tout de suite passé. « On a un peu parlé. En fait, il nous suit depuis le tournoi des VI Nations 2020, c’est un amateur de rugby à la base mais je pense que lui aussi à appris à aimer l’équipe depuis quelques mois. Il m’écrit avant et après tous les matches », avait révélé Antoine Dupont en 2021, dans un entretien accordé à GQ.