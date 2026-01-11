Antoine Dupont «trop bête» : La rencontre avec une star qu’il regrette !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont n’a pas attendu de rejoindre le Stade Toulousain pour en être supporter. Dès ses débuts professionnels à Castres, le capitaine des Bleus avait déclaré sa flamme pour le mastodonte de Top 14, racontant au passage une anecdote avec Vincent Clerc, présent à Toulouse entre 2002 et 2016.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont défend les couleurs du Stade Toulousain depuis 2017, son club de cœur. Le demi de mêlée de 29 ans n’a jamais caché son attachement pour le champion de France en titre, même lors de son passage à Castres. « Quand j’étais petit, j’étais fan de Frédéric Michalak et de Clément Poitrenaud. J’adorais le Stade toulousain », avait-il reconnu en 2015, dans des propos rapportés par Rugbyrama.

« J’avais leurs maillots » « J’avais leurs maillots et c’est tout le temps ce que je demandais à Noël. C’était l’équipe que j’admirais quand j’étais petit. J’ai encore des photos chez mes parents avec Vincent Clerc et Clément Poitrenaud. C’est vrai que cela me ferait bizarre si j’étais confronté à eux », avait ajouté à l’époque Antoine Dupont, se souvenant encore de sa rencontre avec Vincent Clerc, l’une des anciennes stars du XV de France.