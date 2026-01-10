Transfert d'Antoine Dupont : L'accusation contre Christophe Urios !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Supporter du Stade Toulousain depuis son enfance, Antoine Dupont a attendu 2017 pour signer chez le cador de Top 14. Avant cela, le capitaine des Bleus avait porté les couleurs de Castres, le club rival. Au cours d’un entretien avec GQ, il était justement revenu sur les origines de cette rivalité, évoquant le rôle de Christophe Urios dans celle-ci.

Antoine Dupont s’est fait désirer avant de rejoindre le Stade Toulousain, intéressé par les services du natif de Lannemezan dès ses jeunes années. Mais à l’époque, l’actuel capitaine des Bleus avait préféré rejoindre Auch, avant de s’engager en faveur du Castres Olympique en 2014, et ce alors que la formation toulousaine était toujours sur les rangs. Trois ans plus tard, Dupont rejoignit enfin le Stade, et ce malgré la rivalité entre les deux clubs.

« C’est surtout Christophe Urios qui a amené la guerre avec Toulouse en venant à Castres » Au cours d’un entretien accordé à GQ en 2021, Antoine Dupont s’était justement prononcé sur cette rivalité, accentuée par un homme selon lui. « Alors, quand j’ai signé, c’était beaucoup moins vrai l’histoire du derby et de la guerre entre Castres et Toulouse. C’est surtout Christophe Urios (coach de Castres de 2015 à 2019, ndlr) qui l’a amené en venant à Castres », expliquait l’international tricolore.