«Jamais pris autant de plaisir» : Antoine Dupont raconte son coup de foudre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fil des années, Antoine Dupont a su devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Le natif de Lannemezan, dans les Pyrénées, s’est pris d’affection pour le rugby dès son enfance, un véritable coup de foudre sur laquelle il était revenu dans un entretien accordé à GQ.

Considéré aujourd’hui comme le meilleur joueur de la planète, Antoine Dupont baigne dans le rugby depuis ses jeunes années. Il faut dire que ce sport est une tradition dans la commune de Lannemezan, dans les Pyrénées, dont est originaire la star du Stade Toulousain. « On peut faire autre chose, mais tout mon entourage, même ceux qui ont arrêté entre temps, y a joué. En club ou au moins à l’école. C’est un peu passage obligatoire », expliquait Antoine Dupont en 2022, interrogé par GQ.

« Dès que j’ai eu l’âge, j’ai commencé (le rugby). Pour ne plus jamais arrêter ». C’est à l’âge de 4 ans que le capitaine des Bleus s’est pris de passion pour le ballon ovale, un véritable coup de foudre pour lui. « L’école de rugby avait disparu dans mon village et s’est recréée quand j’avais trois ans, se souvenait Antoine Dupont. Il n’y avait pas de catégories d’âges, tous les jeunes des alentours qui voulaient jouer venaient l’après-midi. Mon frère, qui avait trois ans de plus, faisait partie de ce groupe-là. Moi je n’avais pas l’âge de m’inscrire mais dès que je les voyais jouer, je râlais. Je ne voulais pas aller faire la sieste ! Je cassais les pieds à tout le monde si on ne me laissait pas y aller. Donc ça a commencé comme ça. J’ai joué au basket en attendant d’avoir l’âge pour obtenir la licence et dès que j’ai eu l’âge, j’ai commencé. Pour ne plus jamais arrêter ».