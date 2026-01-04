Antoine Dupont : Les nouvelles images qui font le buzz !

Axel Cornic

De retour à la compétition, Antoine Dupont a impressionné tout le monde, avec une très grosse prestation face à La Rochelle lors de la 13e journée de Top 14 (60-14). Mais ce ne sont pas vraiment ses prestations sur les terrains de rugby qui font parler sur les réseaux sociaux...

Véritable phénomène, Antoine Dupont n’hésite jamais à sortir de son confort. On l’a vu avec les différents projets qu’il a pu réaliser ces dernières années, mais également avec des apparitions assez décalées. Et c’est le cas tout récemment, avec un sketch diffusé sur Canal+.

Les nouvelles images de Canal+ Ancien international français et joueur de l’UBB jusqu’à la saison dernière, Nans Ducuing a réussi sa reconversion en devenant consultant rugby sur la chaine cryptée. Entre deux analyses il réalise des vidéos courtes à but humoristique et il a ainsi piégé Antoine Dupont ainsi qu’Anthony Jelonch, leur faisant croire au tournage d’une pub pour une compagnie aérienne.