Antoine Dupont : Les nouvelles images qui font le buzz !

De retour à la compétition, Antoine Dupont a impressionné tout le monde, avec une très grosse prestation face à La Rochelle lors de la 13e journée de Top 14 (60-14). Mais ce ne sont pas vraiment ses prestations sur les terrains de rugby qui font parler sur les réseaux sociaux...
Véritable phénomène, Antoine Dupont n’hésite jamais à sortir de son confort. On l’a vu avec les différents projets qu’il a pu réaliser ces dernières années, mais également avec des apparitions assez décalées. Et c’est le cas tout récemment, avec un sketch diffusé sur Canal+.
Les nouvelles images de Canal+
Ancien international français et joueur de l’UBB jusqu’à la saison dernière, Nans Ducuing a réussi sa reconversion en devenant consultant rugby sur la chaine cryptée. Entre deux analyses il réalise des vidéos courtes à but humoristique et il a ainsi piégé Antoine Dupont ainsi qu’Anthony Jelonch, leur faisant croire au tournage d’une pub pour une compagnie aérienne.
Dupont et Jelonch piégés par Ducuing
Via ses réseaux sociaux, Canal+ a diffusé des nouvelles images de ce fameux sketch. On peut notamment voir Dupont et Jelonch donner les consignes de sécurité avant l’envol, ou encore revêtir des gilets de sécurité dans des grands éclats de rire. Mais cela est loin de faire l’unanimité, puisque ce sketch a eu un accueil assez froid, avec des nombreux téléspectateurs qui ont assuré avoir vécu un beau moment de malaise.