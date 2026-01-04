Christophe Urios : La scène surréaliste à la télévision !

Axel Cornic

Après une fin d’année délicate, l’ASM Clermont Auvergne commence à relever la tête avec une deuxième victoire consécutive en Top 14. Après avoir battu l’UBB à domicile (34-19), les hommes de Christophe Urios sont allés chercher une victoire bonifiée sur la pelouse de Montauban (19-34), ce qui les fait remonter à la 7e place du classement.

L’année a commencé de la meilleure des façons pour Clermont. De passage à Sapiac, les Jaunards sont repartis avec une victoire bonifiée qui leur fait le plus grand bien. Mais les 5 points ne sont pas le seul cadeau pour Christophe Urios, qui s’est retrouvé au centre d’une scène assez cocasse après le coup de sifflet final.

Le joli cadeau des supporters de Montauban Lors du match aller à Clermont, les supporters de Montauban avaient fait passer un message au manager de 60 ans, avec des banderoles où il était écrit : « Urios ! On t’attend on a les merguez », ce à qui il avait répondu : « Je crois que je viens à Montauban le 2 ou le 3 janvier ». Et la promesse a été tenue, puisque les caméras de Canal+ ont capturé les images de Christophe Urios recevant un paquet de merguez !