Antoine Dupont dit stop, la reconversion surprenante !

À 29 ans, Antoine Dupont est l’un des meilleurs joueurs de rugby du monde et il a encore de très belles années devant lui. Toutefois, le demi de mêlée doit commencer à penser à ce qu’il fera après sa carrière et il nous prépare peut-être une folle reconversion. Pour la séquence Les Pranks de Nans diffusée dans le CRC, le joueur du Stade Toulousain s’est transformé en pilote d’avions.

Le 29 novembre dernier, Antoine Dupont faisait son grand retour sur les terrains après plusieurs mois sans compétition, la faute à une rupture des ligaments croisés du genou droit. Un moment très important pour le demi de mêlée qui a depuis enchaîné les matchs et qui ne semble pas avoir perdu son immense talent. Face à La Rochelle dernièrement, il a d’ailleurs inscrit deux essais.

Nouvelle reconversion pour Antoine Dupont et Anthony Jelonch 🤣



Découvrez un nouvel épisode des pranks de Nans dimanche soir dans le CANAL Rugby Club 🔥@canalplus 🙌 pic.twitter.com/KWPSoLzeHN — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 3, 2026

Antoine Dupont devient pilote d’avions Du haut de ses 29 ans, Antoine Dupont va encore passer beaucoup de temps sur les pelouses du Top 14, mais il pourrait bien tout plaquer pour une étrange reconversion. En effet, pour la séquence Les Pranks de Nans, diffusée dans le CRC, le demi de mêlée apparaît déguisé en pilote d’avions aux côtés de son coéquipier Anthony Jelonch, lui aussi grimé. Une séquence humoristique dans laquelle les deux joueurs sont piégés par Nans Ducuing, l’ancien arrière de l’UBB.