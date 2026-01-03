Antoine Dupont se fait larguer, la grosse rupture !

Alexis Brunet

Ce samedi, le Stade Toulousain se rendait du côté de Perpignan pour le compte de la quatorzième journée de Top 14. Sans Antoine Dupont qui avait été laissé au repos, les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés sur le score de 30 à 27. Cela marque une grosse rupture car les Toulousains n’avaient plus perdu en championnat depuis le 5 octobre.

Pour son premier match de l’année 2026, le Stade Toulousain n’a pas brillé. Opposés à Perpignan en Top 14, les joueurs d’Ugo Mola se sont inclinés 30 à 27. Il faut dire que Toulouse devait faire sans plusieurs de ses cadres, comme Antoine Dupont ou bien Thomas Ramos qui étaient laissés au repos, mais aussi Romain Ntamack et Ange Capuozzo, tous les deux blessés.

« Je suis quand même assez fier de ce que font nos jeunes joueurs » Avec l’absence de nombreux cadres, Ugo Mola avait donc décidé de faire confiance à certains jeunes joueurs. La jeune garde toulousaine n’a pas réussi à arracher la victoire, mais le technicien de 52 ans s’est toutefois montré satisfait après le match. « Je suis quand même assez fier de ce que font nos jeunes joueurs. Oui, il y a du déchet. Oui, il y a des fautes qui peuvent paraître un peu bêtes, parfois. Mais force est de reconnaître qu’en termes d’énergie et de rugby, il y a eu des choses intéressantes. Bravo à Perpignan de ne pas avoir lâché et de pouvoir se remettre en course pour peut-être lancer réellement leur saison. »