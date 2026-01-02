Antoine Dupont, la rupture qui fait débat : «Il mérite…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que les spéculations vont bon train concernant la rupture entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert au XV de France, Dimitri Yachvili apporte son point de vue sur cet épineux dossier et affirme que le demi d'ouverture de l'UBB mérite actuellement une place de titulaire chez les Bleus. Et ce malgré les préférences de Dupont...

En décembre dernier dans son émission sur RMC, Vincent Moscato évoquait ouvertement un malaise entre Antoine Dupont qui ne voudrait pas forcément de Matthieu Jalibert au XV de France : « Jalibert ? Ce n’est pas mort pour lui. Il faut arrêter ! Galthié je le connais et s’il est bon, à un moment donné il va le faire jouer (…) La complémentarité avec Dupont ? Il faut arrêter un peu ! On ne tourne pas un film porno là ! Ils peuvent s’emboiter Dupont et Jalibert ! Je sais que Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert car il veut jouer avec Ntamack car c’est un copain de club, on l’a connait celle-là ! », a indiqué Moscato sur cette rupture entre Dupont et Jalibert.

« Il mérite bien entendu de retrouver le maillot bleu » Et dans les colonnes de Sud-Ouest, Dimitri Yachvili a rebondi sur cet épineux feuilleton en assurant la défense de Matthieu Jalibert qui affiche un bon état de forme à l'UBB : « Si l’on suit la politique de l’homme en forme annoncée par Fabien Galthié, Matthieu Jalibert est au-dessus de Romain Ntamack qui connaît visiblement quelques difficultés à remonter la pente sur le plan physique. Est-ce qu’il pourra retrouver son niveau d’ici le Tournoi ? Quoi qu’il en soit, vu les prestations de Matthieu Jalibert, il mérite bien entendu de retrouver le maillot bleu », confie le consultant de France Télévisions.