Antoine Dupont : La rupture annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un fait, Antoine Dupont est très proche de Romain Ntamack avec qui il forme les charnières du Stade Toulousain et du XV de France depuis un bon moment. D'ailleurs, Vincent Moscato a indiqué en direct sur RMC que Dupont aurait déjà acté sa rupture chez les Bleus avec Matthieu Jalibert afin de privilégier son duo avec Ntamack. Explications.

Toujours en quête du premier titre mondial de son histoire, le XV de France se rendra donc plein d'ambitions en Australie pour la Coupe du Monde 2027 avec notamment son capitaine Antoine Dupont. Ce dernier, considéré comme le meilleur joueur du Monde, aura un rôle majeur à jouer durant cette compétition, et c'est la raison pour laquelle il cherchera à être mis dans les meilleures dispositions et notamment avec à ses côtés un demi d'ouverture avec lequel il affiche une belle entente.

Quel avenir pour Jalibert en sélection ? Début décembre, en direct sur RMC dans son émission, Vincent Moscato a évoqué la situation de Matthieu Jalibert au XV de France et continue d'y croire le concernant : « Ce n’est pas mort pour lui. Il faut arrêter ! Galthié je le connais et s’il est bon, à un moment donné il va le faire jouer. Sinon ce n’est pas possible. Tu ne vas pas placarder un mec car il a fait un mauvais match en quart de finale. Il n’y a pas que lui qui a fait un mauvais match en quart de finale (…) Galthié fera comme Deschamps à l’époque de Valbuena. Il l’a fait revenir et ça a marché, comme avec Benzema. Il est capable de revenir sur des choix car le mec a progressé. Le numéro 2 à l’ouverture, c’est Thomas Ramos. Mais si le petit Jalibert réussit à remplir la case défense comme il le faut… », a lâché Moscato sur cet épineux cas Jalibert. Mais de son côté, Antoine Dupont semble avoir déjà acté la rupture...