Rupture - Antoine Dupont : C’est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont a subi une rupture des ligaments croisés en mars dernier, mais tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir pour le capitaine du Stade Toulousain ! Il a officiellement retrouvé son meilleur niveau avec son équipe de coeur comme en témoigne sa performance XXL de dimanche dernier soir contre La Rochelle, et vestiaire toulousain s'est totalement enflammé pour Dupont, dont le calvaire est terminé.

Et si Antoine Dupont était déjà de retour à son meilleur niveau ? Dimanche soir, le Stade Toulousain a déroulé face à La Rochelle en Top 14 (60-14) avec notamment deux essais de la star du XV de France, et Dupont semble totalement remis sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier avec les Bleus au Tournoi des 6 Nations. Et c'est d'ailleurs le vestiaire toulousain qui a tenu à saluer ce retour au premier plan de Dupont avec son club de coeur.

« Il a fait du martien » Cyril Baille, pilier du Stade Toulousain, s'est enflammé pour Antoine Dupont après la rencontre : « Il a fait du martien : pied gauche, pied droit. Quand 'Toto' est comme ça, on ne peut rien dire, c'est le moteur de l'équipe.. Quand tu joues avec un mec comme ça, c'est extraordinaire. Bien sûr qu'il impressionne encore, surtout que ça faisait un mois que je ne l'avais pas vu de près. Ce n'est pas Antoine Dupont pour rien. C'est un honneur de jouer avec des mecs comme ça et surtout de l'avoir dans l'équipe, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pouvoir évoluer à ses côtés et que le public vienne le voir aussi... Ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est dingue », indique Baille sur Antoine Dupont.