Antoine Dupont : C’est déjà terminé !

Axel Cornic

Dans la forme de sa vie, Antoine Dupont a été brutalement stoppé par une grave blessure au genou le 8 mars dernier. Ce n’est pas la première fois et certains se sont demandé si, à 29 ans, le demi de mêlée allait vraiment pouvoir retrouver le niveau qui avait fait de lui l’un des meilleurs de la planète rugby.

Jamais douter d’Antoine Dupont. Considéré comme l’un des plus grands joueurs au monde et ce depuis plusieurs années, la star française a dû faire une croix sur ses rêves pour 2025. Il a en effet passé une bonne partie de l’année en rééducation, après avoir subi une importante opération au genou droit.

Le vrai Dupont est déjà de retour Ce n’est pas la première fois qu’il se blesse à cet endroit, ce qui a poussé un grand nombre d’observateurs à s’interroger sur son retour. Dupont allait-il revenir au top ? Où serait-il l’énième sportif dont la carrière a été ruinée par une rupture des ligaments du genou ? On semble déjà avoir la réponse, puisqu’en seulement quelques matchs avec le Stade Toulousain, il a montré à tout le monde pourquoi il est le meilleur.