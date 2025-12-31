Antoine Dupont sur Canal+ : C'est la folie !

Axel Cornic

Pour le dernier match de l’année, Antoine Dupont a frappé très fort, avec une prestation XXL pour la victoire bonifiée du Stade Toulousain face à La Rochelle (60-14). Le demi de mêlée de 29 ans est bel et bien de retour à son meilleur niveau, après une grave blessure au genou droit qui l’a tenu éloigné des terrains de rugby durant presque neuf mois.

Si certains avaient encore des doutes, ils ont été totalement balayés. Il n’a fallu même pas un mois à Antoine Dupont pour retrouver son meilleur niveau, puisque face à La Rochelle il a signé sa première prestation XXL. Et ils étaient nombreux à assister à sa démonstration !

Un record d’audience vieux de onze ans Canal+ a en effet annoncé que le match entre le Stade Toulousain et La Rochelle a réuni en moyenne 1,02 millions de téléspectateurs, ce qui constitue un record pour match de saison régulière de Top 14. Il faut remonter à 2014 pour le dernier record, qui n’a d’ailleurs pas été le seul à tomber dimanche soir. Cette rencontre est également devenue la plus suivie sur la chaîne cryptée, pour une journée de Boxing Day.