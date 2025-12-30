Antoine Dupont : Grande déclaration en direct après la rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont a rendu une magnifique copie dimanche en Top 14 avec le Stade Toulousain face à La Rochelle, et les hommages se multiplient à son sujet. Sébastien Chabal, ancienne icône du XV de France, a notamment déclaré sa flamme à Dupont en direct sur Canal + dimanche après la rencontre.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont avait raté plus de huit mois de compétition, et beaucoup se demandaient sur la star du rugby français serait capable de retrouver son meilleur niveau. Dimanche soir, alors que le Stade Tolousain a largement dominé La Rochelle (60-14), Dupont a été l'un des grands artisans de ce match et a prouvé qu'il était peut-être déjà revenu en pleine possession de ses moyens.

Chabal s'enflamme pour Dupont D'ailleurs, en direct sur Canal + après la rencontre, Sébastien Chabal n'a pas manqué de couvrir d'éloges Antoine Dupont sur ce retour au premier plan : « Les grands joueurs comme Dupont, la différence qu’ils ont c’est d’aller plus vite, d’être techniquement meilleur, d’avoir une vision plus complète, de voir tout plus tôt. Antoine a pris le temps de revenir mais il revient à son meilleur niveau. C’est comme s’il n’avait pas coupé pendant toute cette période, c’est un joueur incroyable, et c’est là qu’on voit que c’est un immense champion », a lâché l'ancienne gloire du XV de France.