Officiel : Antoine Dupont retrouve son grand amour après la rupture !

La rupture des ligaments croisés n'est plus qu'un mauvais et lointain souvenir pour Antoine Dupont ! Le capitaine du Stade Toulousain a officiellement retrouvé son meilleur niveau avec son équipe de coeur comme en témoigne sa performance XXL de dimanche soir contre La Rochelle. Et le vestiaire toulousain s'est d'ailleurs enflammé pour Dupont après le match.
C'est officiel, le grand Antoine Dupont est déjà de retour ! Dimanche soir, alors que le Stade Toulousain a déroulé face à La Rochelle en Top 14 (60-14) avec notamment deux essais de son capitaine, ce dernier semble avoir totalement oublié sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier avec le XV de France. Et c'est d'ailleurs le vestiaire toulousain qui a tenu à saluer ce retour au premier plan de Dupont avec son club de coeur.
Dupont, le «martien» est de retour !
Cyril Baille, le pilier du Stade Toulousain, lui a rendu hommage après la rencontre : « Il a fait du martien : pied gauche, pied droit. Quand 'Toto' est comme ça, on ne peut rien dire, c'est le moteur de l'équipe.. Quand tu joues avec un mec comme ça, c'est extraordinaire. Bien sûr qu'il impressionne encore, surtout que ça faisait un mois que je ne l'avais pas vu de près. Ce n'est pas Antoine Dupont pour rien. C'est un honneur de jouer avec des mecs comme ça et surtout de l'avoir dans l'équipe, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pouvoir évoluer à ses côtés et que le public vienne le voir aussi... Ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est dingue », indique Cyril Baille sur Antoine Dupont.
« Le sentiment d'avoir retrouvé un Toto à 100% »
Même son de cloche pour Clément Poitrenaud, entraîneur adjoint d'Ugo Mola en charge des arrières du Stade Toulousain, qui s'enflamme pour le retour au niveau de Dupont après sa rupture : « Antoine a mis un peu de temps pour retrouver des sensations et c'est normal après quasiment une saison sans jouer. Mais ce soir, il a mené le jeu de manière remarquable, il a pris des initiatives comme il est capable de le faire. On a le sentiment d'avoir retrouvé un 'Toto' quasiment à 100% », lâche Poitrenaud.