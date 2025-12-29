Officiel : Antoine Dupont retrouve son grand amour après la rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La rupture des ligaments croisés n'est plus qu'un mauvais et lointain souvenir pour Antoine Dupont ! Le capitaine du Stade Toulousain a officiellement retrouvé son meilleur niveau avec son équipe de coeur comme en témoigne sa performance XXL de dimanche soir contre La Rochelle. Et le vestiaire toulousain s'est d'ailleurs enflammé pour Dupont après le match.

C'est officiel, le grand Antoine Dupont est déjà de retour ! Dimanche soir, alors que le Stade Toulousain a déroulé face à La Rochelle en Top 14 (60-14) avec notamment deux essais de son capitaine, ce dernier semble avoir totalement oublié sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier avec le XV de France. Et c'est d'ailleurs le vestiaire toulousain qui a tenu à saluer ce retour au premier plan de Dupont avec son club de coeur.

Dupont, le «martien» est de retour ! Cyril Baille, le pilier du Stade Toulousain, lui a rendu hommage après la rencontre : « Il a fait du martien : pied gauche, pied droit. Quand 'Toto' est comme ça, on ne peut rien dire, c'est le moteur de l'équipe.. Quand tu joues avec un mec comme ça, c'est extraordinaire. Bien sûr qu'il impressionne encore, surtout que ça faisait un mois que je ne l'avais pas vu de près. Ce n'est pas Antoine Dupont pour rien. C'est un honneur de jouer avec des mecs comme ça et surtout de l'avoir dans l'équipe, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pouvoir évoluer à ses côtés et que le public vienne le voir aussi... Ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est dingue », indique Cyril Baille sur Antoine Dupont.