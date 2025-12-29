Rupture d’Antoine Dupont - C’est terminé : Il vide son sac !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont avait été éloigné des terrains pendant plus de huit mois avec une grosse phase de rééducation. Désormais de retour et auteur d'une grosse performance dimanche soir avec le Stade Toulousain, Dupont confirme que toutes les galères liées à cette rupture sont derrière lui.

Le Stade Toulousain n'a pas fait dans le détail pour écraser La Rochelle dimanche soir en Top 14 (60-14), avec notamment un Antoine Dupont des grands soirs. Le demi de mêlée du XV de France a notamment inscrit deux essais et rendu une excellente partition, lui qui revient pourtant de très loin avec sa rupture des ligaments croisés du genou contractée en mars dernier avec le XV de France. Dupont va beaucoup mieux, et il l'a fait savoir en zone mixte face aux journalistes après la rencontre.

« Je n'ai plus d'excuses pour la suite » Antoine Dupont assure que toutes les difficultés liées à cette rupture des ligaments sont désormais terminées : « Je me sens comme avant honnêtement, je n'ai pas de gêne. Mon rugby, je l'ai retrouvé assez vite. J'ai eu quelques appréhensions au début, c'est normal après une blessure comme ça. Mais honnêtement j'ai retrouvé toutes mes facultés assez rapidement. Je n'ai plus d'excuses pour la suite. Enfin si ça continue comme ça, j'espère que mon genou me laissera tranquille », assure Dupont.