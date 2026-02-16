Vous mettez tout à la poubelle là» : Vexé, il lâche une réponse sur Antoine Dupont, et c'est drôle !

Axel Cornic

Après la démonstration contre l’Irlande (36-14), Antoine Dupont et Matthieu Jalibert se sont attirés des nouvelles louanges avec leurs prestation de ce dimanche, face au Pays de Galles (12-54). Certains pensent déjà qu’ils forment l’une des meilleures charnières de l’histoire du rugby mondial, ce qui n’est peut-être pas très flatteurs pour leurs prédécesseurs, comme leur sélectionneur Fabien Galthié.

Les doutes étaient nombreux avant le début du Tournoi des 6 Nations. Boudé ces dernières années au profit de Romain Ntamack ou encore de Thomas Ramos, Matthieu Jalibert n’a pas toujours la vie facile en sélection. Mais ce temps semble révolu, puisque l’ouvreur réalise d’excellentes choses avec le XV de France et forme une charnière incroyable aux côtés d’Antoine Dupont.

Antoine Dupont débarque sur TF1 et ça dérange ! «Ça ne fait pas forcément plaisir mais…» https://t.co/WJwGYEGQYy — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« On va se défendre hein ! » La presse étrangère a été dithyrambique après le premier match contre l’Irlande, plaçant déjà ce duo au panthéon es meilleures charnières de l’histoire. Et ce n’est pas leur prestation de ce dimanche contre le Pays de Galles qui va calmer les choses, puisque Dupont et Jalibert ont une nouvelle fois livré une grande prestation. Mais surtout, ne lancez pas Fabien Galthié sur ce sujet ! « La meilleure charnière de l’histoire ? Eh ben je ne suis pas d'accord, vous mettez toutes les charnières à la poubelle là (il rit) ! On va se défendre hein ! » a lancé au micro de TF1 le sélectionneur français, qui en tant que joueur a lui aussi formé des charnières très performantes.