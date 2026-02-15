Antoine Dupont débarque sur TF1 et ça dérange ! «Ça ne fait pas forcément plaisir mais…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il ne faudra pas se mettre sur France 2 ce dimanche pour le deuxième match des Bleus dans ce Tournoi des Six Nations contre le pays de Galles, diffusé sur TF1, qui a récupéré une partie des droits cédés par le groupe du service public. Parfois critiqué, Stefan Etcheverry, en charge de commenter le rugby sur la Une, a répondu à ses détracteurs.

Pour observer Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France affronter le pays de Galles ce dimanche (16h10), il faudra se mettre sur TF1 et non sur France 2 comme les téléspectateurs en ont l’habitude depuis de très longues années. Confronté à des contraintes budgétaires, France Télévisions a cédé une partie des droits de la compétition à la Une, récupérant notamment deux matches des Bleus, dont celui du jour. Qui dit changement de chaîne dit aussi changement de commentateurs, Stefan Etcheverry remplaçant Matthieu Lartot au micro, un choix critiqué par certains puristes, généralement pas tendres avec le journaliste de TF1.

«Antoine Dupont me saute dessus» : Il vit un mauvais moment avec le XV de France… et cela aurait pu être encore pire ! https://t.co/tOPXLOyswc — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« La critique, ça ne fait pas forcément plaisir mais il faut savoir la vivre » « C’était écrit d’avance… Il faut les absorber. C’est comme sur un terrain : parfois quand il pleut, c’est difficile de remonter les ballons, regrette Stefan Etcheverry, interrogé par Le Parisien. Mais après vient l’éclaircie et on peut jouer à l’aile. La critique, ça ne fait pas forcément plaisir mais il faut savoir la vivre, et après, ça renforce. Là, on va pouvoir s’exprimer, c’est chouette, la réalité va prendre le dessus sur ces critiques. On préfère se projeter sur le match de ce week-end. »