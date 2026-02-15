Antoine Dupont annonce promet un «moment spécial» avec le XV de France

Vainqueur du Tournoi des VI Nations l'année dernière, le XV de France espère désormais réaliser le Grand Chelem après avoir dominé l'Irlande dans le match d'ouverture. Et pour cela, Antoine Dupont semble plus que jamais motivé, annonçant même un moment spécial à venir.
Après une large victoire contre l'Irlande, le XV de France poursuit sa route dans ce Tournoi des VI Nations avec un déplacement toujours très attendu au Pays de Galles. Les Bleus affronteront en effet les Gallois au Millennium Stadium de Cardiff ce dimanche. Invité à commenter cette rencontre pour laquelle les Français seront les grands favoris, Antoine Dupont refuse de s'enflammer et affirme qu'il s'agit toujours d'un moment spécial.
Dupont et son rendez-vous spécial
« Ce sont toujours des moments spéciaux quand on joue dans cette enceinte de Cardiff, avec ce toit fermé et l'ambiance qu'on y connaît. Même si l'équipe du pays de Galles est plus en difficulté que par le passé, on doit se concentrer sur nous et ce qu'on sait faire. Les sous-estimer, c'est le meilleur moyen d'avoir un match compliqué. On a cette expérience-là aujourd'hui dans le Tournoi, de ne pas se permettre de sous-estimer quelque équipe que ce soit. J'espère qu'on partira avec cet état d'esprit-là dès le coup d'envoi. Sur un match, n'importe quelle équipe peut rivaliser, même si ce n'est pas écrit sur les pronostics », lance-t-il en conférence de presse avant d'évoquer sa quête de Grand Chelem.
« Je sens surtout l'envie de bien faire et la bonne énergie de ne pas se mettre de la pression mais de vraiment mettre tout ce qu'il faut, tout ce qui est en notre possession, toute l'énergie qu'on peut pour faire les choses du mieux possible. Il y a eu beaucoup de déception aussi par rapport aux matches de novembre même si les résultats ont été positifs dans l'ensemble. Sur le contenu, il y a eu pas mal de regrets. En se projetant sur l'année qui arrive et surtout l'année prochaine, on savait qu'il nous fallait plus, au-delà du résultat, du contenu, d'avoir une certaine âme sur le terrain, un état d'esprit. Et c'est quelque chose qu'on a ressenti dès le début du match face à l'Irlande. Au-delà du résultat, on y était dans les attitudes », ajoute Antoine Dupont.