Le secret inavoué de Matthieu Jalibert, «j’avais l’impression de...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour au premier plan avec le XV de France en l'absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a brillé lors de la très belle victoire contre l'Irlande (36-14). L'occasion pour l'ouvreur de l'UBB de lâcher ses vérités sur une période difficile de sa carrière.

En l'absence de Romain Ntamack pour le début du Tournoi des VI Nations, c'est Matthieu Jalibert qui forme la charnière du XV de France avec Antoine Dupont. Une association qui a largement porté ses fruits contre l'Irlande (36-14) et qui sera reconduite contre le Pays de Galles dimanche pour le deuxième journée de cette édition du Tournoi. Une belle récompense pour l'ouvreur de l'UBB qui revient de très loin et qui a connu des périodes compliquées en Bleus.

Jalibert lâche ses vérités Critiqué pour son apport défensif, notamment lors du Tournoi des Six Nations 2025, Matthieu Jalibert s'est d'ailleurs confié sur ces moments difficiles. « Après certains matchs en équipe de France, quand je rentrais, j’avais un peu de regrets parce que j’avais l’impression de ne pas être moi-même. C’était juste ce que je voulais [ce soir] : tout donner, même si tout n’a pas été parfait, prendre du plaisir et sortir la tête haute à la fin du match », confiait-il dans le Super Moscato Show sur RMC.