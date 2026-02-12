«On a eu des prises de tête» : Le ton est monté avec Fabien Galthié, «il n'en faisait qu'à sa tête»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la tête du XV de France depuis 2019, Fabien Galthié dispose d’une belle cote de popularité sans pour autant faire l’unanimité, certains suiveurs du ballon ovale lui reprochant notamment sa communication. Ce qu’assume le sélectionneur tricolore selon une personne l’ayant approché de près durant plusieurs années, évoquant sa propre expérience...

Nommé à la tête du XV de France en novembre 2019, Fabien Galthié n’a pas encore réussi à décrocher la Coupe du monde avec les Bleus, mais compte deux succès au Tournoi des Six Nations, avec le Grand Chelem de 2022 puis la victoire de 2025. De quoi lui permettre d’avoir une belle cote de popularité auprès du grand public, mais les spécialistes du ballon ovale se montrent plus critiques à l’égard du sélectionneur tricolore comme le note L’Équipe dans ses colonnes. Ses contreperformances en Coupe du monde sont notamment pointées du doigt, tout comme sa communication « avec des mots compliqués », résume un fan des Bleus, rapporté par le quotidien sportif. « Il a toujours raison, est toujours le meilleur et s'arrange avec les stats qui valident ses propos, comme la dernière tournée en Nouvelle-Zélande qui, finalement, ne compte pas », ajoute un autre supporter. Pour Matthieu Lartot, qui a eu l’occasion de commenter avec Fabien Galthié sur France Télévisions avant la nomination de ce dernier comme sélectionneur, cette communication est assumée par le principal intéressé.

« Quand il communique, ce n’est forcément pour les aficionados du rugby » « Je pense qu'il l'assume (sa com). Ce qui l'intéresse, c'est de s'adresser au plus grand monde, ç'a toujours été l'un de ses mantras. Donc quand il communique, il ne communique pas forcément pour les aficionados du rugby », confie la voix du rugby sur France Télévisions. Pour justifier ses propos, Matthieu Lartot évoque sa propre expérience avec le sélectionneur des Bleus.