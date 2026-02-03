Antoine Dupont se prend pour un entraîneur, Galthié n’en revient pas

Axel Cornic

Depuis sa prise de pouvoir, Fabien Galthié a installé Antoine Dupont comme un titulaire indiscutable du XV de France, avant d’en faire son capitaine. Une relation forte s’est nouée entre les deux et un ancien membre du staff a récemment livré une anecdote, concernant les premiers échanges qu’ils ont pu avoir chez les Bleus.

Rarement on a vu un rapport aussi solide entre un sélectionneur et son capitaine. Si certains ont vu tensions après la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont et Fabien Galthié sont plus liés que jamais. La preuve, le demi de mêlée de 29 ans est a tout de suite repris son rôle pour le 6 nations 2026, alors qu’il a été absent presque un an.

Antoine Dupont avec Matthieu Jalibert : L'association qui fait rêver TF1 https://t.co/jCw5aByP5u — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

Galthié jamais sans Dupont Lors du Media Day du Tournoi des 6 Nations les deux étaient côte à côte, tout sourire. Et c’était notamment le cas de Fabien Galthié, qui n’a pas vraiment vécu sa meilleure période à la tête du XV de France, en l’absence de Dupont. Tout le monde est notamment resté sur cette défaite sans appel face à l’Afrique du Sud en début de tournée de novembre (17-32). Avec le demi de mêlée de retour, il espère sans aucun doute pouvoir se relancer avec une victoire au 6 Nations, voir même un Grand Chelem.