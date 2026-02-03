Antoine Dupont se prend pour un entraîneur, Galthié n’en revient pas

Depuis sa prise de pouvoir, Fabien Galthié a installé Antoine Dupont comme un titulaire indiscutable du XV de France, avant d’en faire son capitaine. Une relation forte s’est nouée entre les deux et un ancien membre du staff a récemment livré une anecdote, concernant les premiers échanges qu’ils ont pu avoir chez les Bleus.
Rarement on a vu un rapport aussi solide entre un sélectionneur et son capitaine. Si certains ont vu tensions après la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont et Fabien Galthié sont plus liés que jamais. La preuve, le demi de mêlée de 29 ans est a tout de suite repris son rôle pour le 6 nations 2026, alors qu’il a été absent presque un an.
Galthié jamais sans Dupont
Lors du Media Day du Tournoi des 6 Nations les deux étaient côte à côte, tout sourire. Et c’était notamment le cas de Fabien Galthié, qui n’a pas vraiment vécu sa meilleure période à la tête du XV de France, en l’absence de Dupont. Tout le monde est notamment resté sur cette défaite sans appel face à l’Afrique du Sud en début de tournée de novembre (17-32). Avec le demi de mêlée de retour, il espère sans aucun doute pouvoir se relancer avec une victoire au 6 Nations, voir même un Grand Chelem.
« C’était quasiment parfait, voire mieux que ce qu’un entraineur aurait pu faire »
Jean-Baptiste Elissalde a pu côtoyer les deux lors de la Coupe du monde 2019, alors que Fabien Galthié n’était encore qu’adjoint de Jacques Brunel. Et il a livré une anecdote assez étonnante. « On avait demandé aux joueurs de bosser sur leurs vis-à-vis et on était assis l’un à côté de l’autre avec Fabien. Quand Antoine est passé il n’a non seulement parlé du demi de mêlée adverse, mais surtout du jeu de l’Argentine » a expliqué l’ancien demi de mêlée, sur RMC. « C’était quasiment parfait, voire mieux que ce qu’un entraineur aurait pu faire. A ce moment-là Fabien a souri, on s’est tapé le coude et a fait la tête d’un mec qui... ouais, ça posait le personnage déjà ».