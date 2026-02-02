Rugby - VI nations : «Il y a de la peur» avec Antoine Dupont !

Axel Cornic

Après presque un an d’absence, Antoine Dupont va faire son grand retour avec le XV de France. Et quel retour, puisque ce sera contre la même équipe contre laquelle il s’était blessé au genou en mars 2025, l’Irlande. Il y a donc quelques inquiétudes avant ce choc, mais elles semblent être beaucoup plus grandes du côté du XV du Trèfle.

Depuis quelques années, c’est le gros choc de l’hémisphère Nord. L’Irlande et la France sont parmi les meilleures équipes de la planète et cette année, elles auront l‘honneur de lancer le Tournoi des 6 Nations avec un match d’ouverture très attendu. Surtout parce qu’il marquera le retour d’un certain Antoine Dupont, qui sauf catastrophe devrait être titulaire ce jeudi 5 février.

Antoine Dupont fait trembler l’Irlande Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce retour de Dupont inquiète beaucoup l’Irlande, déjà fragilisée par différents évènements. « Je pense qu’il y a de la peur car nous savons de quoi il était capable. Mais, depuis qu’il est de retour, il nous suggère qu’il peut faire encore mieux. Donc oui, il y a de l’appréhension d’autant que le contexte n’est pas favorable » a déclaré Murray Kinsella, du média The 42, à Rugbyrama.