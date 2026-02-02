Rugby - VI nations : «Il y a de la peur» avec Antoine Dupont !

Après presque un an d’absence, Antoine Dupont va faire son grand retour avec le XV de France. Et quel retour, puisque ce sera contre la même équipe contre laquelle il s’était blessé au genou en mars 2025, l’Irlande. Il y a donc quelques inquiétudes avant ce choc, mais elles semblent être beaucoup plus grandes du côté du XV du Trèfle.
Depuis quelques années, c’est le gros choc de l’hémisphère Nord. L’Irlande et la France sont parmi les meilleures équipes de la planète et cette année, elles auront l‘honneur de lancer le Tournoi des 6 Nations avec un match d’ouverture très attendu. Surtout parce qu’il marquera le retour d’un certain Antoine Dupont, qui sauf catastrophe devrait être titulaire ce jeudi 5 février.
Antoine Dupont fait trembler l’Irlande
Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce retour de Dupont inquiète beaucoup l’Irlande, déjà fragilisée par différents évènements. « Je pense qu’il y a de la peur car nous savons de quoi il était capable. Mais, depuis qu’il est de retour, il nous suggère qu’il peut faire encore mieux. Donc oui, il y a de l’appréhension d’autant que le contexte n’est pas favorable » a déclaré Murray Kinsella, du média The 42, à Rugbyrama.
« On ne dirait pas qu’il a connu une si longue coupure »
« J’ai regardé tous les matchs de Dupont et il a été fantastique. On ne dirait pas qu’il a connu une si longue coupure » a poursuivi le journaliste irlandais, visiblement impressionné par Antoine Dupont. « Je peux vous assurer que les supporters irlandais ne sont pas ravis de le voir de retour, même s’ils ont un immense respect pour lui. Ils ont peur de ce qu’il peut arriver ». L’autre grosse attente de cette rencontre est la charnière, puisque c’est Matthieu Jalibert qui devrait être aligné aux côtés du capitaine du XV de France.