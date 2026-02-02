Nouvelle vie pour Antoine Dupont : «Je n’ai plus rien en commun avec lui»

Pierrick Levallet

Antoine Dupont est entré dans une autre dimension récemment. Le demi de mêlée de 29 ans était déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Mais depuis qu’il est en couple avec l’ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, le capitaine du XV de France attire nettement plus l’attention des médias. Et cette nouvelle vie people menée par le joueur du Stade toulousain ne plairait pas à tout le monde.

«Il a une vie que je ne connais même pas» Ugo Mola a notamment confié qu’il n’était pas spécialement tenté par ce nouveau monde dans lequel son joueur vit. « Avec Antoine Dupont, on est d’un village pareil, on a un parcours identique. Je n’ai plus rien en commun avec lui, aujourd’hui. Il a une vie que je ne connais même pas, qui ne m’attire pas plus que ça. A un moment, quand un mec passe dans d’autres sphères, la seule chose qui te raccroche à lui, c’est la passion du rugby » a expliqué l’entraîneur du Stade toulousain dans Tampon.