Le départ de De Zerbi ne changera rien, «le vrai problème à l’OM, c’est…»

Après un mois de janvier catastrophique, l'OM a vu Roberto De Zerbi quitter son poste d'entraîneur. D'autres changements ont eu lieu en interne, mais selon un consultant, cela ne changera rien puisque le vrai problème est ailleurs pour les Marseillais.

Vendredi soir, l'OM disputait son premier match avec Habib Beye sur son banc. Et la tendance ne s'est pas inversée puisque Brest a dominé les Marseillais (2-0) qui voient le podium s'éloigner. Par conséquent, Wahbi Khazri estime que le départ de Roberto De Zerbi ne changera rien à la situation puisque le vrai problème vient des joueurs, qui eux sont toujours là.

Quand je pense qu’on a sacrifié Roberto De Zerbi (et Pablo Longoria par ricochet) pour ces blaireaux qui sont sur la pelouse.



Quand je pense qu'on a sacrifié Roberto De Zerbi (et Pablo Longoria par ricochet) pour ces blaireaux qui sont sur la pelouse.

Mais c'est bien, les anti-RDZ j'espère que vous avez apprécié le spectacle ce soir.

Khazri annonce le vrai problème à l'OM « Les joueurs sont dans la lignée depuis le début de saison… J’avais dit que De Zerbi était un petit problème, et les joueurs un gros problème. Cela s’est encore prouvé face à Brest. Il n’y a pas eu le choc escompté d’Habib Beye. Il est venu avec un beau discours, le maillot, l’enfant du pays, qu’il fallait jouer pour les valeurs du club… Il avait un projet ambitieux, un jeu vertical, mais on n’a pas eu ça », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.