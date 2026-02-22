Le départ de De Zerbi ne changera rien, «le vrai problème à l’OM, c’est…»

Après un mois de janvier catastrophique, l'OM a vu Roberto De Zerbi quitter son poste d'entraîneur. D'autres changements ont eu lieu en interne, mais selon un consultant, cela ne changera rien puisque le vrai problème est ailleurs pour les Marseillais.
Vendredi soir, l'OM disputait son premier match avec Habib Beye sur son banc. Et la tendance ne s'est pas inversée puisque Brest a dominé les Marseillais (2-0) qui voient le podium s'éloigner. Par conséquent, Wahbi Khazri estime que le départ de Roberto De Zerbi ne changera rien à la situation puisque le vrai problème vient des joueurs, qui eux sont toujours là.
Khazri annonce le vrai problème à l'OM
« Les joueurs sont dans la lignée depuis le début de saison… J’avais dit que De Zerbi était un petit problème, et les joueurs un gros problème. Cela s’est encore prouvé face à Brest. Il n’y a pas eu le choc escompté d’Habib Beye. Il est venu avec un beau discours, le maillot, l’enfant du pays, qu’il fallait jouer pour les valeurs du club… Il avait un projet ambitieux, un jeu vertical, mais on n’a pas eu ça », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.
«J’avais dit que De Zerbi était un petit problème, et les joueurs un gros problème»
« J’ai vu beaucoup de centres, mais je n’ai pas vu un OM conquérant, dominer son sujet… A la limite, le changement d’entraineur doit se démontrer sur la première mi-temps. Que tu prennes des buts en seconde mi-temps, d’accord, mais au moins montrer des choses sur les vingt premières minutes, et là… Un choc psychologique, ça existe, des joueurs veulent se montrer après un changement d’entraineur, mais là… Ce qu’on demande, c’est qu’ils jouent avec le cœur. Marseille, ce sont des petits joueurs… C’est dur de ressortir deux ou trois joueurs du lot, qui ont juste fait leur match. Là, techniquement, seul Greenwood est capable d’effacer des joueurs », ajoute Wahbi Khazri.