Mercato - PSG : Ousmane Dembélé, la «question d'argent» qui relance tout ?

Au Paris Saint-Germain, les discussions vont bon train en coulisses. Willian Pacho et Fabian Ruiz se seraient déjà mis d'accord avec le comité directeur parisien pour prolonger leurs contrats respectifs. Pour ce qui relève du cas Ousmane Dembélé, nous en sommes pas encore à ce stade, au point où tout pourrait d'ailleurs basculer comme il semble que ce soit le cas pour un joueur de plus en plus important de Luis Enrique. Que doit faire le Ballon d'or ? C'est notre sondage du jour.
35 buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec le PSG. Des performances individuelles qui ont pesé dans les succès du Paris Saint-Germain et notamment en Ligue des champions. Ayant tout raflé à l'exception d'une Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea (0-3) après avoir pris le meilleur sur le Real Madrid (4-0) et le Bayern Munich (2-0) aux tours précédent, celui qui est surnommé Dembouz a reçu le Saint-Graal individuel qu'est le Ballon d'or le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet avant d'également rafler le trophée The Best et du Globe Soccer Awards.
«S'il n'est pas d'accord, il demande plus et voit»
Ousmane Dembélé se trouve dans la troisième saison de son contrat au PSG. Le moment où le conseiller sportif Luis Campos entame les discussions avec l'entourage des joueurs pour statuer sur la suite et sur une potentielle prolongation du bail. Le cas Dembélé fait beaucoup parler depuis de longues semaines à présent, engendrant une interrogation d'un internaute du Parisien qui a demandé au journaliste Dominique Séverac un point sur le feuilleton Ousmane Dembélé au PSG dans une session questions / réponses la semaine dernière. « Vous savez les négociations, c'est une question de timing et d'agenda. On ne peut pas négocier avec tous les joueurs en même temps. Voilà pour la forme. Pour le fond, c'est une question d'argent une revalorisation. C'est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S'il n'est pas d'accord, il demande plus et voit. S'il est d'accord, il prolonge ».
«Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux»
Des rumeurs sur l'avenir d'Ousmane Dembélé circulent dans la presse avec des informations sur des demandes salariales bien plus importantes ou bien des spéculations autour d'un potentiel transfert. Si jamais Dembélé venait à se montrer trop gourmand sur le plan économique, il se pourrait que cela entraîne un dénouement à la Senny Mayulu d'après Dominique Séverac. « Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C'est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n'apprécie pas qu'il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint ».