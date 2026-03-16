Mercato - PSG : Ousmane Dembélé, la «question d'argent» qui relance tout ?

La rédaction

Au Paris Saint-Germain, les discussions vont bon train en coulisses. Willian Pacho et Fabian Ruiz se seraient déjà mis d'accord avec le comité directeur parisien pour prolonger leurs contrats respectifs. Pour ce qui relève du cas Ousmane Dembélé, nous en sommes pas encore à ce stade, au point où tout pourrait d'ailleurs basculer comme il semble que ce soit le cas pour un joueur de plus en plus important de Luis Enrique. Que doit faire le Ballon d'or ? C'est notre sondage du jour.

35 buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec le PSG. Des performances individuelles qui ont pesé dans les succès du Paris Saint-Germain et notamment en Ligue des champions. Ayant tout raflé à l'exception d'une Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea (0-3) après avoir pris le meilleur sur le Real Madrid (4-0) et le Bayern Munich (2-0) aux tours précédent, celui qui est surnommé Dembouz a reçu le Saint-Graal individuel qu'est le Ballon d'or le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet avant d'également rafler le trophée The Best et du Globe Soccer Awards.

A bit of transfer-window maths going wrong out there.



Rayan Cherki’s agent is Moussa Sissoko. He also represents Ousmane Dembélé. Sissoko was at Manchester City as a guest for the Real Madrid game, and met Hugo Viana, head of football at City… and suddenly some dots were… pic.twitter.com/gzzLjNClZ6 — Guillem Balague (@GuillemBalague) March 13, 2026

«S'il n'est pas d'accord, il demande plus et voit» Ousmane Dembélé se trouve dans la troisième saison de son contrat au PSG. Le moment où le conseiller sportif Luis Campos entame les discussions avec l'entourage des joueurs pour statuer sur la suite et sur une potentielle prolongation du bail. Le cas Dembélé fait beaucoup parler depuis de longues semaines à présent, engendrant une interrogation d'un internaute du Parisien qui a demandé au journaliste Dominique Séverac un point sur le feuilleton Ousmane Dembélé au PSG dans une session questions / réponses la semaine dernière. « Vous savez les négociations, c'est une question de timing et d'agenda. On ne peut pas négocier avec tous les joueurs en même temps. Voilà pour la forme. Pour le fond, c'est une question d'argent une revalorisation. C'est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S'il n'est pas d'accord, il demande plus et voit. S'il est d'accord, il prolonge ».