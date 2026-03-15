Mercato - PSG : Un jeune talent français intéresse Paris, son transfert déjà bouclé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a déjà expliqué Luis Campos, la volonté du PSG est de franciser son effectif autant que possible, ce qui a été fait ces dernières années avec les recrutements de Bradley Barcola, Désiré Doué ou bien Lucas Chevalier. En ce sens, le club de la capitale serait intéressé par un autre jeune talent français, dont le transfert semble en revanche déjà bouclé.

« Dès qu’on peut rendre le PSG plus français, on le fait. Si un bon joueur en France a un profil qui entre avec les attentes du club et du coach, on tentera de conclure. » Présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC en septembre dernier, Luis Campos expliquait que le PSG souhaitait franciser son effectif le plus possible. Ce qui a été fait dernièrement avec les arrivées d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola à l’été 2023, puis Désiré Doué en 2024 et Lucas Chevalier en 2025.

«La rage de fou malade» : Messi a écoeuré Mbappé, cette scène dévoilée au PSG https://t.co/KjLg7DbxnF — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Le PSG intéressé par Rayane Messi Le PSG semble donc notamment cibler des profils assez jeunes. Dans cette optique, le club de la capitale aurait pris des renseignements à propos de Rayane Messi, d’après les informations de TEAMtalk. Passé par Versailles avant de rejoindre Dijon, l’ailier âgé de 18 ans a été transféré à Strasbourg à l’été 2024. Prêté à Pau en première partie de saison, l’international français U19 a pris la direction du Neom FC, en Arabie Saoudite, cet hiver, où il restera jusqu’à la fin de l'exercice 2025-2026.