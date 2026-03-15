Mercato - PSG : Un jeune talent français intéresse Paris, son transfert déjà bouclé ?

Comme l’a déjà expliqué Luis Campos, la volonté du PSG est de franciser son effectif autant que possible, ce qui a été fait ces dernières années avec les recrutements de Bradley Barcola, Désiré Doué ou bien Lucas Chevalier. En ce sens, le club de la capitale serait intéressé par un autre jeune talent français, dont le transfert semble en revanche déjà bouclé.
« Dès qu’on peut rendre le PSG plus français, on le fait. Si un bon joueur en France a un profil qui entre avec les attentes du club et du coach, on tentera de conclure. » Présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC en septembre dernier, Luis Campos expliquait que le PSG souhaitait franciser son effectif le plus possible. Ce qui a été fait dernièrement avec les arrivées d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola à l’été 2023, puis Désiré Doué en 2024 et Lucas Chevalier en 2025.
Le PSG intéressé par Rayane Messi
Le PSG semble donc notamment cibler des profils assez jeunes. Dans cette optique, le club de la capitale aurait pris des renseignements à propos de Rayane Messi, d’après les informations de TEAMtalk. Passé par Versailles avant de rejoindre Dijon, l’ailier âgé de 18 ans a été transféré à Strasbourg à l’été 2024. Prêté à Pau en première partie de saison, l’international français U19 a pris la direction du Neom FC, en Arabie Saoudite, cet hiver, où il restera jusqu’à la fin de l'exercice 2025-2026.
Chelsea a déjà prévu de le récupérer
En plus du PSG, le Bayern Munich et le FC Barcelone seraient également intéressés par Rayane Messi, dont l’avenir semble en revanche déjà écrit. Comme indiqué par TEAMtalk, le Français devrait plutôt rejoindre Chelsea, appartenant à BlueCo, également le propriétaire de Strasbourg. L’objectif était qu’il acquiert de l’expérience en Alsace avant de prendre la direction de l’Angleterre. Reste à savoir si cela sera pour la saison prochaine ou la suivante, mais le plan semble plutôt que Rayane Messi finisse par intégrer l’effectif des Blues, qui n’hésiteront pas à le faire s’ils estiment qu’il est prêt à évoluer en premier League.