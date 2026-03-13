Mercato - PSG : Le départ d’Ousmane Dembélé négocié ? Il est sûr de ses informations

Ces dernières heures, une folle rumeur a entouré Ousmane Dembélé. Alors que les négociations pour sa prolongation au PSG sont au point mort, l’agent du Ballon d’Or 2025 a été aperçu en Espagne avec le directeur sportif de Manchester City. Un journaliste est toutefois affirmatif concernant le sujet de cette réunion.
Et si Ousmane Dembélé quittait le PSG à l’issue de la saison ? Sacré Ballon d’Or 2025, l’attaquant de 28 ans a souffert de quelques pépins physiques sur cet exercice 2025-2026. De plus, les négociations pour sa prolongation sont au point mort à cause de ses prétentions salariales jugées trop importantes aux yeux de la direction parisienne. Une folle rumeur a d’ailleurs agité le mercato ces dernières heures. Son agent a en effet été aperçu en Espagne en compagnie du directeur sportif de Manchester City. Alors forcément, la presse étrangère a spéculé autour d’une réunion portant sur un éventuel transfert de l’international français chez les Cityzens. Fabrizio Romano s’est néanmoins montré très clair sur le sujet.
«C’est une histoire folle»
« C’est une histoire folle. Je respecte ceux qui donnent les informations, je suis juste ici pour dire ce que je sais. La presse espagnole a donné des images de Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, entrer dans un hôtel à Madrid et être avec Hugo Viana, dirigeant de Manchester City » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur YouTube.
«Il n’y a eu aucune négociation»
« Immédiatement, l’information a été Manchester City-Ousmane Dembélé. Je peux garantir que dans cette réunion, il n’y a eu aucune négociation, conservation, discussion pour que Dembélé rejoigne Manchester City. Aucune. Je peux garantir qu’aujourd’hui, il n’y a aucune négociation entre Manchester City et Dembélé » a ensuite ajouté Fabrizio Romano. Le PSG peut souffler. Un transfert d'Ousmane Dembélé à Manchester City ne serait pas d'actualité pour le moment.