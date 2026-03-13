Mercato - PSG : Le départ d’Ousmane Dembélé négocié ? Il est sûr de ses informations

Pierrick Levallet

Ces dernières heures, une folle rumeur a entouré Ousmane Dembélé. Alors que les négociations pour sa prolongation au PSG sont au point mort, l’agent du Ballon d’Or 2025 a été aperçu en Espagne avec le directeur sportif de Manchester City. Un journaliste est toutefois affirmatif concernant le sujet de cette réunion.

Et si Ousmane Dembélé quittait le PSG à l’issue de la saison ? Sacré Ballon d’Or 2025, l’attaquant de 28 ans a souffert de quelques pépins physiques sur cet exercice 2025-2026. De plus, les négociations pour sa prolongation sont au point mort à cause de ses prétentions salariales jugées trop importantes aux yeux de la direction parisienne. Une folle rumeur a d’ailleurs agité le mercato ces dernières heures. Son agent a en effet été aperçu en Espagne en compagnie du directeur sportif de Manchester City. Alors forcément, la presse étrangère a spéculé autour d’une réunion portant sur un éventuel transfert de l’international français chez les Cityzens. Fabrizio Romano s’est néanmoins montré très clair sur le sujet.

Un joueur du PSG en difficulté : Les «erreurs immenses» qu’il doit espérer https://t.co/n37kB8JkQJ — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

«C’est une histoire folle» « C’est une histoire folle. Je respecte ceux qui donnent les informations, je suis juste ici pour dire ce que je sais. La presse espagnole a donné des images de Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, entrer dans un hôtel à Madrid et être avec Hugo Viana, dirigeant de Manchester City » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur YouTube.