Mercato - PSG : «Je connais bien le président Nasser», un Ballon d'or a posé sa candidature !

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG attire tous les regards. Le club de la capitale a réussi à faire venir des joueurs de classe mondiale et certains ont même posé leur candidature pour rejoindre Paris. C’est le cas d’un Ballon d’or, qui aimerait bien poser ses valises chez le champion de France, pour y occuper un poste précis.

La saison dernière, le PSG a impressionné tous les observateurs. L’équipe de Luis Enrique a mis la main sur presque tous les trophées possibles, à commencer par la Ligue des champions. Une très belle réussite qui a permis à certains Parisiens de remporter des titres individuels, à l’image d’Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d’or.

Mercato - PSG : Luis Enrique en rêve pour la saison prochaine, on connait désormais son prix grâce à la presse espagnole https://t.co/dcZZ01RgOk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Un Ballon d’or a offert ses services au PSG Le PSG possède donc un Ballon d’or dans ses rangs, mais il pourrait bien en compter un deuxième. En effet, lors d’une interview accordée au Parisien en 2018, Kaká avait offert ses services au club de la capitale. « Devenir directeur sportif du PSG ? Pourquoi pas ? Je connais bien le président Nasser. C'est une bonne personne. Ce serait fabuleux de travailler pour Paris. Manager une telle équipe, avec une grosse structure, constituerait une bonne expérience. » Cela ne s’est toujours pas fait car actuellement Luis Campos est en poste, mais quand le Portugais s’en ira, la piste menant à l’ancien joueur de l’AC Milan pourrait être réactivée.