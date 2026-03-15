Mercato - PSG : «Je connais bien le président Nasser», un Ballon d'or a posé sa candidature !

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG attire tous les regards. Le club de la capitale a réussi à faire venir des joueurs de classe mondiale et certains ont même posé leur candidature pour rejoindre Paris. C’est le cas d’un Ballon d’or, qui aimerait bien poser ses valises chez le champion de France, pour y occuper un poste précis.
La saison dernière, le PSG a impressionné tous les observateurs. L’équipe de Luis Enrique a mis la main sur presque tous les trophées possibles, à commencer par la Ligue des champions. Une très belle réussite qui a permis à certains Parisiens de remporter des titres individuels, à l’image d’Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d’or.
Un Ballon d’or a offert ses services au PSG
Le PSG possède donc un Ballon d’or dans ses rangs, mais il pourrait bien en compter un deuxième. En effet, lors d’une interview accordée au Parisien en 2018, Kaká avait offert ses services au club de la capitale. « Devenir directeur sportif du PSG ? Pourquoi pas ? Je connais bien le président Nasser. C'est une bonne personne. Ce serait fabuleux de travailler pour Paris. Manager une telle équipe, avec une grosse structure, constituerait une bonne expérience. » Cela ne s’est toujours pas fait car actuellement Luis Campos est en poste, mais quand le Portugais s’en ira, la piste menant à l’ancien joueur de l’AC Milan pourrait être réactivée.
Kaká a failli jouer au PSG
Un jour Kaká deviendra peut-être le directeur sportif du PSG, mais des années auparavant, le Brésilien était passé tout proche de rejoindre Paris, comme il l’avait révélé dans la même interview. « J’ai failli y jouer. Quand j’ai quitté São Paulo pour l’AC Milan (en 2003), le club et Leonardo, qui était le manager lombard à l’époque, ont émis l’idée de me prêter une saison au PSG. À mon poste, il y avait déjà Rivaldo et Rui Costa, et il fallait que j’attende un peu pour me faire ma place. Finalement, quand je suis arrivé, ils ont préféré me garder. Et j’ai bien fait puisqu’on a gagné le Scudetto à la fin de la saison. »