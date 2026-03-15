Mercato - PSG : Kylian Mbappé, ses parents lui ont conseillé quelque chose d’autre que le Real Madrid

En 2024, après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid. Un départ marquant dans l’histoire récente du club parisien alors que du côté des parents du Bondynois, d’autres plans étaient initialement prévus concernant l’aîné de la fratrie Mbappé. Explications.
Après avoir repoussé une première fois les avances du Real Madrid dès 2017, Kylian Mbappé a finalement décidé de concrétiser son plus grand rêve en 2024. En fin de contrat avec le PSG, l’attaquant français a quitté Paris libre, et s’est engagé dans la foulée en faveur des Merengue. Quelques mois après son départ, le capitaine de l’équipe de France s’était livré sur son choix.
« Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie »
« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie », déclarait ainsi Kylian Mbappé.
« Il a voulu partir au Real Madrid, son papa ne voulait pas »
Mais en 2021 déjà, Mbappé aurait pu signer en Espagne. Finalement, à la fois le PSG mais également ses parents avaient réussi à le convaincre de rester en France. Cependant, la maman du joueur, Fayza Lamari, expliquait alors que le dernier à prendre la décision a bien été son fils : « Avec son père, nous nous entendons très bien et nous sommes ses conseillers, pas les décideurs. Quand il a voulu partir au Real Madrid, son papa ne voulait pas. Moi, je lui disais d’aller jusqu’à Paris 2024, mais il avait ses arguments. À partir du moment où Kylian a des arguments, on l’accompagne, on ne décide pas à sa place », confiait Fayza Lamari au Parisien.