Mercato - PSG : Kylian Mbappé, ses parents lui ont conseillé quelque chose d’autre que le Real Madrid

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid. Un départ marquant dans l’histoire récente du club parisien alors que du côté des parents du Bondynois, d’autres plans étaient initialement prévus concernant l’aîné de la fratrie Mbappé. Explications.

Après avoir repoussé une première fois les avances du Real Madrid dès 2017, Kylian Mbappé a finalement décidé de concrétiser son plus grand rêve en 2024. En fin de contrat avec le PSG, l’attaquant français a quitté Paris libre, et s’est engagé dans la foulée en faveur des Merengue. Quelques mois après son départ, le capitaine de l’équipe de France s’était livré sur son choix.

🚨 Fayza Lamari a acheté sa propre villa à Madrid dans le quartier de Kylian Mbappé. 🏠🇪🇸



(@relevo) pic.twitter.com/LkKyKjqXxK — BeFootball (@_BeFootball) July 21, 2024

« Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie » « J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie », déclarait ainsi Kylian Mbappé.