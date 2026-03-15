Mercato - PSG : «Il a dit : "je veux partir"», le transfert qui a choqué tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Certains transferts ont marqué l’histoire de club pour leur invraisemblance. C’est notamment le cas avec cette opération très mal vécue au PSG, d’une part par les supporters qui se sont sentis trahis mais également par l’entraîneur, encore « dégoûté » des années plus tard par l’issue du dossier.

C’est un transfert que les fidèles du PSG n’ont pas oublié. À l’été 2004, en fin de mercato, Fabrice Fiorèse quittait le club de la capitale pour rejoindre le rival marseillais. Une trahison pour les supporters mais aussi Vahid Halilhodzic, son entraîneur de l’époque. « Il avait une profonde affection pour lui, avait expliqué Alain Roche, responsable de la cellule recrutement à ce moment, dans des propos accordés à L’Équipe en 2020. Après la très belle saison de Fabrice (6 buts et 12 passes décisives en L1), il avait d'ailleurs prolongé son contrat avec une revalorisation salariale conséquente et l'avait désigné vice-capitaine. À ses yeux, Fiorèse était l'un de ses leaders. Il était hors de question qu'il parte. »

Mercato - PSG : «J'arrive à 9h00 du matin»... Contacté pour signer à Paris, il prend le premier vol ! https://t.co/4CbnN7leBk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je pense qu'il a raté sa carrière à cause de ce choix » Interrogé en 2024 par Eurosport sur le départ de Fabrice Fiorèse pour l’OM, Vahid Halilhodzic avait encore du mal à revenir dessus. « Écoutez, je n'aime pas trop parler de ce transfert, car c'est inexplicable. Quelle faute il a fait pour sa carrière ! En début de saison, il avait prolongé son contrat pour quatre saisons supplémentaires. Il était vice-capitaine et candidat à l'équipe de France. Puis à un moment donné, il a dit : "je veux partir". Je n'ai rien compris. Quand je pense à ça, pffff... Je pense qu'il a raté sa carrière à cause de ce choix. Quand vous prolongez pour quatre ans, c'est que vous donnez une confiance totale pour l'avenir du club », confiait l’ancien entraîneur du PSG, toujours marqué par certaines déclarations du joueur.