«Une nuit complète à faire la fête» : Les joueurs du PSG se lâchent après une victoire, il passe aux aveux !

Cette victoire passée du Paris Saint-Germain a été célébrée comme il se doit. Les festivités ont été si intenses qu'elles ont laissé les joueurs incapables de participer à l'émission Téléfoot prévue le lendemain. Ce souvenir est resté gravé dans la mémoire d’un membre de l’effectif de l’époque…
Après une victoire importante, qui plus est à la fin de la saison, il est de coutume de fêter comme il se doit ce succès. Cela a notamment été le cas pour le PSG il y a près de trente ans, après avoir mis la main sur les deux coupes nationales. Interrogé par L’Équipe en 2021, Éric Rabesandratana était revenu sur la grosse fête qui avait suivi.
« On a été incapables de se rendre à Téléfoot le dimanche matin »
« En 1998, quand on gagne la Coupe de France et la Coupe de la Ligue avec Paris, on a passé une nuit complète à faire la fête, et on a été incapables de se rendre à Téléfoot le dimanche matin, s’est souvenu l’ancien joueur du PSG, reconverti comme consultant. Mais j'ai connu pire : l'année de la montée avec Nancy, en 1996. J'ai fait quinze jours de fête d'affilée. On s'était dit ça, et donc tous les soirs je sortais. »
Rabesandratana avait profité de cet entretien pour se placer parmi les joueurs « les plus fêtards » de l’époque au PSG : « Mickaël Madar, et je suis obligé de m'inclure dans la réponse car je traînais souvent avec lui après les matches. Il est impossible aussi de ne pas citer Ronaldinho. »
« Cette équipe était pleine de valeur et on gagnait »
Interrogé sur la meilleure équipe avec laquelle il a joué, Éric Rabesandratana avait mentionné cette formation parisienne. « Le PSG en 1997-1998. Avec Le Guen, Roche, Guérin, Simone, Maurice, Gava... Cette équipe était pleine de valeur et on gagnait. Je jouais avec la moitié de l'équipe de France », confiait-il.