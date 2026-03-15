Un joueur du PSG remonté contre Luis Enrique ? «Il a dû être touché»

Pierrick Levallet

Après avoir battu Chelsea lors de la phase aller (5-2), le PSG a eu droit à un peu de répit ce week-end, son match contre le FC Nantes en Ligue 1 ayant été reporté. Le club de la capitale prépare donc le choc retour tranquillement. Un joueur parisien aurait toutefois été en colère contre Luis Enrique au Parc des Princes mercredi dernier.

Le PSG a pu souffler un peu ce week-end. Après sa victoire contre Chelsea en Ligue des champions (5-2), le club de la capitale a eu droit à du repos en Ligue 1. Son match contre le FC Nantes a été reporté à une date ultérieure, permettant aux Rouge-et-Bleu de se concentrer pleinement sur la préparation de la double confrontation face aux Blues. Seulement, un joueur parisien aurait été en colère contre Luis Enrique mercredi dernier.

«Il est énervé», le malaise qui a profité au PSG ! https://t.co/umRHDbWCY5 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Luis Enrique a mis un joueur du PSG en colère ? Le coach du PSG avait en effet fait un choix fort en décidant de mettre Khvicha Kvaratskhelia sur le banc des remplaçants. L’international géorgien commençait à être pointé du doigt. Luis Enrique a alors choisi de ne pas lui faire démarrer la rencontre aller face à Chelsea, et l’a fait rentrer peu après l’heure de jeu. L’ailier de 25 ans a d’ailleurs changé le cours du match avec un doublé et une passe décisive. Une sorte de réaction à la pique envoyée par le technicien espagnol.