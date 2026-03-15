Un joueur du PSG remonté contre Luis Enrique ? «Il a dû être touché»

Après avoir battu Chelsea lors de la phase aller (5-2), le PSG a eu droit à un peu de répit ce week-end, son match contre le FC Nantes en Ligue 1 ayant été reporté. Le club de la capitale prépare donc le choc retour tranquillement. Un joueur parisien aurait toutefois été en colère contre Luis Enrique au Parc des Princes mercredi dernier.
Le PSG a pu souffler un peu ce week-end. Après sa victoire contre Chelsea en Ligue des champions (5-2), le club de la capitale a eu droit à du repos en Ligue 1. Son match contre le FC Nantes a été reporté à une date ultérieure, permettant aux Rouge-et-Bleu de se concentrer pleinement sur la préparation de la double confrontation face aux Blues. Seulement, un joueur parisien aurait été en colère contre Luis Enrique mercredi dernier.
Luis Enrique a mis un joueur du PSG en colère ?
Le coach du PSG avait en effet fait un choix fort en décidant de mettre Khvicha Kvaratskhelia sur le banc des remplaçants. L’international géorgien commençait à être pointé du doigt. Luis Enrique a alors choisi de ne pas lui faire démarrer la rencontre aller face à Chelsea, et l’a fait rentrer peu après l’heure de jeu. L’ailier de 25 ans a d’ailleurs changé le cours du match avec un doublé et une passe décisive. Une sorte de réaction à la pique envoyée par le technicien espagnol.
«C’est un joueur qui a du caractère et de l’amour-propre»
« Dès que j’ai vu son visage quand il est entré, j’ai su. C’est un joueur qui a du caractère et de l’amour-propre. Il a dû être touché de ne pas débuter. Le premier but qu’il marque, il ne vient pas par hasard. C’est une situation qu’il travaille tout le temps avec nous et au PSG. Il n’y en a pas beaucoup des joueurs capables de faire ça. C’est un phénomène. La L1, c’est tactique, physique, ça défend en bloc bas. C’est plus difficile pour un joueur du style de Khvicha. Il est attendu, ses adversaires savent qu’il peut casser des reins alors, ils s’y mettent à deux ou trois » a ainsi confié Adel Chedli, entraîneur-adjoint de la Géorgie, à L’Equipe.