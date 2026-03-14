Ce joueur du PSG est «exaspérant», le craquage sur La Chaîne L'Equipe !

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique a affronté Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Si le club de la capitale l'a emporté 5-2 au Parc des Princes, un joueur parisien a tout de même agacé cet ancien sélectionneur de l'équipe de France.
Grâce à sa victoire lors de sa double confrontation face à l'AS Monaco en barrages, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ayant hérité de Chelsea lors du tirage au sort, le club emmené par Luis Enrique a reçu son adversaire au Parc des Princes ce mercredi soir. Et la bande à Ousmane Dembélé a remporté ce premier acte face aux Blues à domicile (5-2).
PSG : Domenech s'emporte à cause de Doué
Malgré la victoire du PSG face à Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Raymond Domenech s'en est pris à Désiré Doué. D'après l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, le numéro 14 de Luis Enrique n'avait pas la bonne attitude contre les Blues.
«Quand il veut faire son show, il est fatiguant»
« Désiré Doué contre Chelsea ? J'ai dit "intermittent", j'aurais pu dire "exaspérant". On peut le voir d'entrée lui. Quand il commence à prendre le ballon, qu'il s'arrête et qu'il nous fait un grigri ou deux, on peut l'enlever direct, on sait que son match va être à ce niveau-là. Quand il commence à prendre le ballon, à aller provoquer et à accélérer, on se dit que là, il est bien, qu'il revient et qu'il fait des efforts. Mais quand il veut faire son show, il est fatiguant. Et en plus, il y arrive pas, parce qu'il s'arrête... alors que s'il fait ses prises de balle en mouvement, il peut être extraordinaire. Il a un talent fou », a pesté Raymond Domenech, présent sur le plateau de L'EQUIPE de Greg (La Chaîne L'Equipe) ce jeudi soir.