Ce joueur du PSG est «exaspérant», le craquage sur La Chaîne L'Equipe !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique a affronté Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Si le club de la capitale l'a emporté 5-2 au Parc des Princes, un joueur parisien a tout de même agacé cet ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Grâce à sa victoire lors de sa double confrontation face à l'AS Monaco en barrages, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ayant hérité de Chelsea lors du tirage au sort, le club emmené par Luis Enrique a reçu son adversaire au Parc des Princes ce mercredi soir. Et la bande à Ousmane Dembélé a remporté ce premier acte face aux Blues à domicile (5-2).

PSG : Domenech s'emporte à cause de Doué Malgré la victoire du PSG face à Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Raymond Domenech s'en est pris à Désiré Doué. D'après l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, le numéro 14 de Luis Enrique n'avait pas la bonne attitude contre les Blues.