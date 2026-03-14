Mercato - PSG : «J’avais eu des contacts avec Paris», ce buteur de l'équipe de France a refusé de signer !

Alexis Brunet

De plus en plus, le PSG a décidé de faire confiance à des jeunes joueurs et en particulier des Français. Ils sont aujourd’hui nombreux dans l’effectif de Luis Enrique, mais il y a quelques années un autre international tricolore aurait pu faire le bonheur de Paris. En effet, le club de la capitale voulait s’offrir un buteur des Bleus, mais l’opération n’a finalement pas abouti.

Par le passé, le PSG avait l’habitude de s’appuyer sur des stars étrangères pour essayer de remporter tous les trophées. Cela n’a pas forcément été une réussite et cette stratégie a progressivement été arrêtée. Désormais, le club de la capitale axe son recrutement sur des jeunes joueurs de qualité et si possible français Paris compte pas moins de six internationaux tricolores dans ses rangs : Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre-Emery, Hernandez et Chevalier.

🗣️ "Si sur un match ou un rassemblement, il y a besoin de dépanner... Ce n'est pas mon style de refuser une sélection."



🇫🇷 Olivier Giroud évoque l'équipe de France au micro de l'@AfterRMC pic.twitter.com/yHa90FvzeN — After Foot RMC (@AfterRMC) October 9, 2025

Le PSG voulait s’offrir un buteur de l’équipe de France Même si c’était moins le cas avant, le PSG a toujours eu un œil sur les meilleurs joueurs français. Il y a quelques années, le club de la capitale avait par exemple Olivier Giroud dans son viseur. Il y avait eu des discussions, mais l’opération n’avait finalement pas abouti comme l’a déclaré le buteur au média Carré. « Le Bayern aussi, et puis j’avais eu des contacts avec Paris. Quand ? peut-être à l’époque Leonardo. Mais je n’ai pas de regrets, je ne pouvais pas faire mieux pour moi dans les choix que j’ai faits. J’ai failli me retrouver à Dortmund à un moment donné, et au final je me suis retrouvé à Chelsea. Pour la famille et madame, faire Arsenal – Chelsea, c’était mieux qu’Arsenal – Dortmund pour la qualité de vie. Je me sens béni parce que j’ai eu la chance de jouer pour les clubs que je supportais quand j’étais jeune : Arsenal, Chelsea, Milan. »