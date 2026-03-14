Un (célèbre) joueur du PSG «agaçant» : Il balance dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Encore aujourd’hui, un ancien attaquant de Ligue 1 garde un mauvais souvenir de ses duels avec un défenseur du PSG. Un joueur bien connu qui a porté les couleurs du club de la capitale pendant neuf ans et qui pouvait parfois être « agaçant » à affronter, comme l'a confié cet attaquant en question.

Passé par le Stade Rennais, Metz, l’AS Monaco, l’OM ou bien l’AJ Auxerre, Toifilou Maoulida a été opposé à de nombreux défenseurs au cours de sa carrière. Celui qui a inscrit 71 buts et délivré 16 passes décisives dans le championnat de France se souvient surtout de deux anciens défenseurs du PSG qui lui ont donné du fil à retordre, notamment Sylvain Armand, qui a porté les couleurs du club de la capitale à 380 reprises au cours de ses neuf ans passés à Paris.

Mercato - PSG : Luis Enrique valide déjà ce transfert pour cet été, c'est... 200M€ ! https://t.co/WheugCEJs0 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Quand il jouait arrière gauche à Nantes puis au PSG, on se croisait beaucoup » « Y a-t-il un joueur que je détestais affronter ? Il y en a deux : Mamadou Sakho, qui avait un impact énorme dans les duels, mais aussi Sylvain Armand. Quand il jouait arrière gauche à Nantes puis au PSG, on se croisait beaucoup. Il était un latéral assez offensif, qui aimait bien monter, ce qui me forçait parfois à défendre, et ça pouvait être agaçant », a confié Toifilou Maoulida, dans un entretien accordé à L’Équipe.