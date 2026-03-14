Un (célèbre) joueur du PSG «agaçant» : Il balance dans la presse !

Encore aujourd’hui, un ancien attaquant de Ligue 1 garde un mauvais souvenir de ses duels avec un défenseur du PSG. Un joueur bien connu qui a porté les couleurs du club de la capitale pendant neuf ans et qui pouvait parfois être « agaçant » à affronter, comme l'a confié cet attaquant en question.
Passé par le Stade Rennais, Metz, l’AS Monaco, l’OM ou bien l’AJ Auxerre, Toifilou Maoulida a été opposé à de nombreux défenseurs au cours de sa carrière. Celui qui a inscrit 71 buts et délivré 16 passes décisives dans le championnat de France se souvient surtout de deux anciens défenseurs du PSG qui lui ont donné du fil à retordre, notamment Sylvain Armand, qui a porté les couleurs du club de la capitale à 380 reprises au cours de ses neuf ans passés à Paris.
« Quand il jouait arrière gauche à Nantes puis au PSG, on se croisait beaucoup »
« Y a-t-il un joueur que je détestais affronter ? Il y en a deux : Mamadou Sakho, qui avait un impact énorme dans les duels, mais aussi Sylvain Armand. Quand il jouait arrière gauche à Nantes puis au PSG, on se croisait beaucoup. Il était un latéral assez offensif, qui aimait bien monter, ce qui me forçait parfois à défendre, et ça pouvait être agaçant », a confié Toifilou Maoulida, dans un entretien accordé à L’Équipe.
« Ribéry était déjà au sommet de sa forme à l'OM »
En ce qui concerne le joueur le plus fort qu’il a rencontré ou affronté, l’ancien attaquant de l’OM en a cité plusieurs, notamment Franck Ribéry et Ronaldinho : « Franck Ribéry était déjà au sommet de sa forme à l'OM. Dès qu'on lui donnait le ballon, le danger était présent. Il était puissant, rapide, provocateur, comme Thierry Henry, que j'ai côtoyé en équipe de France Espoirs. Après, j'ai affronté Ronaldinho lorsqu'il jouait au PSG, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Zinédine Zidane et les Galactiques du Real Madrid : Roberto Carlos, Beckham, Ronaldo, Raul, lors d'un match amical... C'était exceptionnel. »