Le PSG a accepté le retour d’une star, «je lui ai demandé si je pouvais venir, et…»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire, le PSG a toujours souhaité récompenser ses anciens grands joueurs. Si tout n’a pas été parfait, en 2012, le club de la capitale avait permis à l’un de ses anciens phénomènes de s’entraîner tranquillement à Paris sous les ordres de Carlo Ancelotti. Une expérience spéciale pour cet enfant du club. Explications.

Le PSG est un club spécial. Avec son vivier en Île de France, le club de la capitale a toujours pu compter sur des joueurs intéressants au sein de son centre de formation. Si aujourd’hui, Paris donne sa chance aux jeunes, cela n’a pas toujours été le cas.

🚨Il y a 24 ans, José Aloisio délivrait le PSG grâce à ce but combiné avec Ronaldinho et Anelka !



✅ C’était face à Bastia, le PSG s’était imposé 1-0.



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« J’avais une bonne entente avec Carlo Ancelotti donc je lui ai demandé je pouvais venir m’entraîner » Formé et attaché au PSG, Nicolas Anelka quittera le navire pour Arsenal en 1997, avant de revenir à Paris en 2000. Douze ans plus tard, alors qu’il quitte Chelsea pour la Chine, l’ailier a l’autorisation de venir s’entraîner avec l’équipe première du PSG. « Je devais signer en Chine et j’étais en transit avec mon nouveau club. J’avais une bonne entente avec Carlo Ancelotti donc je lui ai demandé je pouvais venir m’entraîner. Il m’a répondu positivement. Il y avait Papus, Alex avec qui j’avais joué aussi. Il y avait Zlatan Ibrahimovic. J’aurai pu je pense jouer dans cette équipe », racontait Anelka pour PSG TV en 2024. L’ancien phénomène du Parc des Princes a également témoigné de son attachement pour son club formateur.