Le PSG a accepté le retour d’une star, «je lui ai demandé si je pouvais venir, et…»

Au cours de son histoire, le PSG a toujours souhaité récompenser ses anciens grands joueurs. Si tout n’a pas été parfait, en 2012, le club de la capitale avait permis à l’un de ses anciens phénomènes de s’entraîner tranquillement à Paris sous les ordres de Carlo Ancelotti. Une expérience spéciale pour cet enfant du club. Explications.
Le PSG est un club spécial. Avec son vivier en Île de France, le club de la capitale a toujours pu compter sur des joueurs intéressants au sein de son centre de formation. Si aujourd’hui, Paris donne sa chance aux jeunes, cela n’a pas toujours été le cas.
« J’avais une bonne entente avec Carlo Ancelotti donc je lui ai demandé je pouvais venir m’entraîner »
Formé et attaché au PSG, Nicolas Anelka quittera le navire pour Arsenal en 1997, avant de revenir à Paris en 2000. Douze ans plus tard, alors qu’il quitte Chelsea pour la Chine, l’ailier a l’autorisation de venir s’entraîner avec l’équipe première du PSG. « Je devais signer en Chine et j’étais en transit avec mon nouveau club. J’avais une bonne entente avec Carlo Ancelotti donc je lui ai demandé je pouvais venir m’entraîner. Il m’a répondu positivement. Il y avait Papus, Alex avec qui j’avais joué aussi. Il y avait Zlatan Ibrahimovic. J’aurai pu je pense jouer dans cette équipe », racontait Anelka pour PSG TV en 2024. L’ancien phénomène du Parc des Princes a également témoigné de son attachement pour son club formateur.
« Je suis supporter du PSG, je venais quand j’étais jeune. C’est un lien très fort »
« Je suis toujours venu au Parc des Princes, au camp des loges. Même quand j’ai signé à Manchester City je revenais souvent voir les jeunes au Camp des Loges. J’ai toujours gardé cette connexion avec le PSG car c’est mon club formateur. Je suis supporter du PSG, je venais quand j’étais jeune. C’est un lien très fort. J’ai tout fait ici, ça restera gravé », conclut l’ancien joueur, qui voit son fils Kaïs évoluer avec les U19 du PSG.