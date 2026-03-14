Une séquence «absolument délirante» régale le PSG, c’est l’inquiétude sur La Chaîne L’Équipe

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG a balayé Chelsea au Parc des Princes (5-2). Sur une longue partie du match, le club parisien a pourtant été tenu en échec par le club anglais. Sur le plateau de la Chaîne l’EQUIPE, un chroniqueur a notamment décidé de tempérer les ardeurs sur la prestation réalisé par la formation de Luis Enrique.

Un très net avantage. Vainqueur mercredi soir du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea, le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification pour les quarts de finale avant le match retour mardi à Londres. En fin de match, les Parisiens ont totalement asphyxié les « Blues », notamment grâce à Khvicha Kvaratskhelia.

🧤 Pour Sébastien Tarrago, Paris doit son triomphe au gardien de Chelsea.



🗣️ « Je ne vois pas en quoi le PSG surclassait cette équipe de Chelsea. »#EDS pic.twitter.com/i9FxxdvKlk — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 13, 2026

Une prestation en trompe l’œil ? Si globalement, la majorité des observateurs ont salué la prestation offensive du PSG, qui aurait retrouvé son élan de la saison dernière, ce n’est pas le cas de tous. Présent sur le plateau de l’émission l’EQUIPE du Soir ce vendredi, le journaliste Sébastien Tarrago a souhaité tirer un constat plutôt alarmant concernant la physionomie du match réalisé par les hommes de Luis Enrique, et ainsi de tempérer les ardeurs autour du club parisien.