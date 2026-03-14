Une séquence «absolument délirante» régale le PSG, c’est l’inquiétude sur La Chaîne L’Équipe

Mercredi soir, le PSG a balayé Chelsea au Parc des Princes (5-2). Sur une longue partie du match, le club parisien a pourtant été tenu en échec par le club anglais. Sur le plateau de la Chaîne l’EQUIPE, un chroniqueur a notamment décidé de tempérer les ardeurs sur la prestation réalisé par la formation de Luis Enrique.
Un très net avantage. Vainqueur mercredi soir du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea, le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification pour les quarts de finale avant le match retour mardi à Londres. En fin de match, les Parisiens ont totalement asphyxié les « Blues », notamment grâce à Khvicha Kvaratskhelia.
Une prestation en trompe l’œil ?
Si globalement, la majorité des observateurs ont salué la prestation offensive du PSG, qui aurait retrouvé son élan de la saison dernière, ce n’est pas le cas de tous. Présent sur le plateau de l’émission l’EQUIPE du Soir ce vendredi, le journaliste Sébastien Tarrago a souhaité tirer un constat plutôt alarmant concernant la physionomie du match réalisé par les hommes de Luis Enrique, et ainsi de tempérer les ardeurs autour du club parisien.
« Chelsea a fait absolument n’importe quoi, ils ont totalement lâché le guidon »
« Je constate que le PSG marque son 3ème but à la 74ème minute sur une erreur absolument délirante du gardien de Chelsea. Jusque là, il n’y avait pas une équipe du PSG qui marchait sur la gueule de celle de Chelsea. Il se trouve qu’après, Chelsea a fait absolument n’importe quoi, ils ont totalement lâché le guidon, et derrière, le PSG se retrouve à gagner 5-2. Mais je vois pas en quoi le PSG surclassait Chelsea. Et j’ai parlé avec plusieurs supporters parisiens, ils ont apprécié leur soirée, mais ils ont aussi constaté que leur équipe avait été moyenne », a ainsi confié Sébastien Tarrago, pas franchement impressionné par ce match du PSG…