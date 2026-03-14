PSG - Luis Enrique provoqué en plein direct à la radio : «J’espère qu’il continuera à faire le malin»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG s’est relancé après une victoire spectaculaire contre Chelsea (5-2) en Ligue des champions. Un succès qui a bien évidemment enchanté Luis Enrique qui en est montré satisfait après le match, ce qui a visiblement agacé Christophe Dugarry qui n’a pas aimé le comportement du coach parisien.

Ancien coéquipier de Luis Enrique au FC Barcelone, Christophe Dugarry n'a jamais caché qu'il ne portait pas l'entraîneur du PSG dans son cœur. Et après la victoire du club parisien contre Chelsea (5-2), le consultant de RMC s'en pris au technicien espagnol lui reprochant d'avoir fanfaronné en conférence de presse.

🚨 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 🇪🇸 𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗣𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗣𝗨𝗜𝗦 𝗨𝗡 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧. 🥰❤️💙



« L’atmosphère dans le stade était incroyable et la connexion entre l'équipe et les supporters était magnifique. » 🤩pic.twitter.com/OqAD1N9eNA — Actu Foot (@ActuFoot_) March 11, 2026

Dugarry fracasse Luis Enrique « Je ne vais pas attaquer Luis Enrique parce qu’il fait du Luis Enrique. On ne va pas reprocher à un mec d’être ce qu’il est, il se régale. A un moment ou un autre, qu’est-ce que tu veux que l’on dise sur sa communication ? Il adore ça, c’est-à-dire qu’il adore prendre le contre-pied. Si c’est une attaque déguisée ? Non ce n’est pas une attaque déguisée, c’est ce qu’il est. Après, si on n’aime pas le type, tu dis "je ne l’aime pas" puis c’est réglé et tout ce qu’il dit, tu t’en fiches. Mais il est ce qu’il est, tu ne peux pas reprocher à un mec son attitude en conférence de presse alors qu’il est tout le temps comme ça. Il sera toujours dans le contre-pied, c’est-à-dire que tu diras des choses de bien, il va te répondre que ce n’est pas si bien que ça. Tu diras des choses de mal, il va te dire qu’en définitive c’est bien. Il adore, c’est son jeu préféré. Il arrive mercredi soir en conférence de presse, il fait le coq. Il fait le coq parce qu’il a raison sur tout. Il fait le match parfait », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.