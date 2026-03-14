PSG - Luis Enrique provoqué en plein direct à la radio : «J’espère qu’il continuera à faire le malin»

Le PSG s’est relancé après une victoire spectaculaire contre Chelsea (5-2) en Ligue des champions. Un succès qui a bien évidemment enchanté Luis Enrique qui en est montré satisfait après le match, ce qui a visiblement agacé Christophe Dugarry qui n’a pas aimé le comportement du coach parisien.
Ancien coéquipier de Luis Enrique au FC Barcelone, Christophe Dugarry n'a jamais caché qu'il ne portait pas l'entraîneur du PSG dans son cœur. Et après la victoire du club parisien contre Chelsea (5-2), le consultant de RMC s'en pris au technicien espagnol lui reprochant d'avoir fanfaronné en conférence de presse.
Dugarry fracasse Luis Enrique
« Je ne vais pas attaquer Luis Enrique parce qu’il fait du Luis Enrique. On ne va pas reprocher à un mec d’être ce qu’il est, il se régale. A un moment ou un autre, qu’est-ce que tu veux que l’on dise sur sa communication ? Il adore ça, c’est-à-dire qu’il adore prendre le contre-pied. Si c’est une attaque déguisée ? Non ce n’est pas une attaque déguisée, c’est ce qu’il est. Après, si on n’aime pas le type, tu dis "je ne l’aime pas" puis c’est réglé et tout ce qu’il dit, tu t’en fiches. Mais il est ce qu’il est, tu ne peux pas reprocher à un mec son attitude en conférence de presse alors qu’il est tout le temps comme ça. Il sera toujours dans le contre-pied, c’est-à-dire que tu diras des choses de bien, il va te répondre que ce n’est pas si bien que ça. Tu diras des choses de mal, il va te dire qu’en définitive c’est bien. Il adore, c’est son jeu préféré. Il arrive mercredi soir en conférence de presse, il fait le coq. Il fait le coq parce qu’il a raison sur tout. Il fait le match parfait », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Je lui souhaite de faire le malin tout au long de la saison»
« Autant face à Monaco il s’est planté, autant mercredi soir il ne s’est pas planté. Lui je te le dis, il a un boulard démesuré, après il a le droit d’avoir le boulard, chacun est libre de faire comme il veut. Mourinho a un boulard démesuré, Ancelotti est plus réservé, Zizou est plus réservé, chacun à son caractère et la mentalité qu’il veut. Lui il aime ça, il adore être dans la provocation systématique. Quand il a réussi le match parfait avec l’entrée de Kvaratskhelia, avec la titularisation de Neves, il a réussi tous les coups qu’il a tenté. Il arrive, il fait le coq et il fait le malin, il a raison. Je lui souhaite de faire le malin tout au long de la saison, à tous les matchs, mais ne nous attendons pas à ce qu’il y ait quelque chose de différent. Chaque fois que ça tournera dans son sens, il va arriver et il fera le malin. Le jour où tu vas avoir l’impression qu’il va te défoncer, il la jouera un peu modeste. Il a un égo et il adore que les autres le mettent comme ça », ajoute Christophe Dugarry.