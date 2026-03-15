Mercato - PSG : Deux ans plus tard, Luis Enrique tient enfin sa recrue tant attendue ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain prêt à prendre sa revanche après avoir perdu une première bataille sur le marché des transferts à l'été 2024 ? Il semblerait que Luis Enrique n'ait pas oublié ce revers et qu'à l'approche du mercato estival, l'entraîneur du PSG ait bien envie de retenter sa chance avec un attaquant champion du monde...

Certes, Luis Enrique semble avoir trouvé en Ousmane Dembélé son attaquant de pointe idéal avec un repositionnement du champion du monde dans l'axe qui a débouché sur la première Ligue des champions de l'histoire du PSG, un Ballon d'or pour Dembélé et une saison d'anthologie pour le Paris Saint-Germain. Néanmoins, depuis deux ans, Luis Enrique aurait en tête le nom d'un profil bien particulier pour occuper le front de l'attaque parisienne.

Le PSG pense fort à Julien Alvarez pour le prochain mercato ! Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin. pic.twitter.com/EAzq90EORR — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) March 13, 2026

Luis Enrique toujours admiratif de Julian Alvarez A l'été 2024, Julian Alvarez sortait d'une nouvelle victoire en Copa America avec l'Argentine et décidait de quitter Manchester City afin d'évoluer sous les ordres de son compatriote Diego Simeone à l'Atletico de Madrid. Et ce, selon les informations entre autres du journaliste Fabrizio Romano, au grand dam de Luis Enrique qui émettait le souhait de l'accueillir dans la capitale parisienne. Vendredi, le journaliste Romain Collet Gaudin a fait savoir sur son compte X que Luis Enrique apprécierait toujours autant le profil d'Alvarez et que le Paris Saint-Germain bougerait ses pions en coulisses afin de satisfaire son entraîneur.