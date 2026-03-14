Mercato - OM : Ses parents l’incitent à signer, «ma mère aime beaucoup Marseille, du coup…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il n’y a pas si longtemps, un jeune talent émergeait du côté de Marseille, où il signait son premier contrat professionnel avec l’OM. Un moment très fort en émotion sur lequel est revenu le principal intéressé, expliquant que même ses parents, et notamment sa mère, aimaient beaucoup la cité phocéenne.

À l’instar de Robinio Vaz (19 ans), transféré à l’AS Rome, Darryl Bakola faisait partie des joueurs sur lesquels l’OM plaçait de grands espoirs. Comme son compère, le milieu de terrain âgé de 18 ans a fait le choix de partir cet hiver et a lui aussi pris la direction de la Serie A, mais à Sassuolo. Dans un entretien accordé aux médias du club italien, il est revenu sur son passage à Marseille, qu’il avait rejoint en 2022 en provenance du Red Star.

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Bakola 🇫🇷 : « 𝗠𝗘𝗦𝗨𝗧 𝗢̈𝗭𝗜𝗟 ! Et ça a fait mouche ! »



17 et 36 ans, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗘𝗔𝗨. 😍



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« Même mes parents, ma mère aime beaucoup Marseille, du coup on y est allés directement » « Quand j’ai su que j’allais signer à l’OM, premièrement j’étais très content car c’est un très grand club, parmi les meilleurs et les plus connus. Du coup, j’étais content. Et même mes parents, ma mère aime beaucoup Marseille, du coup on y est allés directement », a déclaré Darryl Bakola.