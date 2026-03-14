Mercato - OM : Ses parents l’incitent à signer, «ma mère aime beaucoup Marseille, du coup…»

Il n’y a pas si longtemps, un jeune talent émergeait du côté de Marseille, où il signait son premier contrat professionnel avec l’OM. Un moment très fort en émotion sur lequel est revenu le principal intéressé, expliquant que même ses parents, et notamment sa mère, aimaient beaucoup la cité phocéenne.
À l’instar de Robinio Vaz (19 ans), transféré à l’AS Rome, Darryl Bakola faisait partie des joueurs sur lesquels l’OM plaçait de grands espoirs. Comme son compère, le milieu de terrain âgé de 18 ans a fait le choix de partir cet hiver et a lui aussi pris la direction de la Serie A, mais à Sassuolo. Dans un entretien accordé aux médias du club italien, il est revenu sur son passage à Marseille, qu’il avait rejoint en 2022 en provenance du Red Star.
« Même mes parents, ma mère aime beaucoup Marseille, du coup on y est allés directement »
« Quand j’ai su que j’allais signer à l’OM, premièrement j’étais très content car c’est un très grand club, parmi les meilleurs et les plus connus. Du coup, j’étais content. Et même mes parents, ma mère aime beaucoup Marseille, du coup on y est allés directement », a déclaré Darryl Bakola.
« En tant que titulaire à Marseille, c’était vraiment une émotion indescriptible »
Le 25 novembre dernier à l’occasion de la réception de Newcastle (2-1) en Ligue des champions, Roberto De Zerbi le titularisait même pour la toute première fois de sa carrière en professionnel. « En tant que titulaire à Marseille, c’était vraiment une émotion indescriptible. C’est quelque chose que tu ne peux pas vraiment décrire, car c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Et quand c’est devant toi, t’as seulement les gros yeux, tu ne sais pas quoi dire, tu es choqué », a ajouté Darryl Bakola. « Le coach De Zerbi m’a dit que j’allais jouer. Je n’y croyais pas vraiment parce qu’au début, il m’avait dit que je devais m’entraîner avec les U19, puis il m’a dit qu’au final, je serai titulaire avec les professionnels. Et j’étais comme ça. J’avais un grand sourire. Je n’arrivais pas à m’arrêter de sourire. J’étais trop content. »