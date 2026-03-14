Mercato - OM : Un attaquant accepte de venir grâce à l’entraîneur, «il m'a fait signer»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les joueurs tissent parfois des liens très étroits avec leurs entraîneurs, ce qui a notamment été le cas d’un attaquant passé par l’OM. Un homme qu’il écrit comme un mentor, en qui il a une confiance aveugle et qui a été celui qui était à l’origine de son arrivée à Marseille.

Joueur de l’OM entre 1975 et 1980, Jean Fernandez en a également été l’entraîneur, lors de l’exercice 2005-2006. Une saison marquée par la défaite en finale de la Coupe de France face au PSG (1-2) et une cinquième place en championnat. Lors du mercato hivernal, le technicien français avait attiré un joueur qu’il avait déjà eu sous ses ordres à Metz : Toifilou Maoulida.

OM : Habib Beye lance un appel à l’aide, «on aura besoin d’eux» https://t.co/BcV5LHTl73 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Il m'a fait signer à l'OM, puis à Auxerre » « L'entraîneur qui m'a le plus marqué ? Jean Fernandez. C'est lui qui m'a remis sur pied à Metz, après être venu me chercher à Rennes. Je me suis très bien entendu avec les jeunes du centre de formation comme Stéphane Borbiconi ou Grégory Proment et j'ai marqué 13 buts. Ensuite, il m'a fait signer à l'OM, puis à Auxerre. Il était mon mentor, et j'avais une confiance aveugle en lui », a confié l’ancien attaquant de l’OM à propos de Jean Fernandez, dans un entretien accordé à L’Équipe.