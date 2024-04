Ils annoncent du lourd pour une pépite de l’OM !

Hugo Chirossel

Convoqué dans le groupe par Jean-Louis Gasset contre le Benfica Lisbonne, Keyliane Abdallah a fait ses débuts en professionnel dimanche, lors du match nul entre l’OM et Toulouse (2-2). Le jeune attaquant âgé de seulement 18 ans est le neveu d’un ancien attaquant marseillais, Toifilou Maoulida, qui n’a pas tari d’éloges à son sujet.

Jean-Louis Gasset donne sa chance aux jeunes. Jeudi contre le Benfica Lisbonne, l’entraîneur de l’OM a lancé Gaël Lafont (17 ans) et Raimane Daou (19 ans). Ce dernier a de nouveau eu du temps de jeu dimanche sur la pelouse de Toulouse (2-2), ainsi que Keyliane Abdallah, dont c'étaient les débuts en professionnel et qui était déjà dans le groupe lors du quart de finale de Ligue Europa face au club portugais.

«S’il a ton sens du but et du jeu il va faire mal»

L’attaquant âgé de 18 ans est entré à cinq minutes de la fin du temps réglementaire à la place de Jean Onana. Une première saluée par l’ancien joueur et capitaine de l’OM Mamadou Niang sur X : « Bravo au neveu de Toifilou Maoulida pour sa première en Ligue 1 avec l’OM. On lui souhaite une longue et belle carrière. S’il a ton sens du but et du jeu il va faire mal frérot . »

Bravo au neveu @filoumaoulida pour sa première en @Ligue1UberEats avec l’@OM_Officiel on lui souhaite une longue et belle carrière 👊🏿 s’il a ton sens du but et du jeu il va faire mal frero #TeamOM 🤍💙 https://t.co/oBfZOGNmEG — Mamadou Niang (@mamadniang11) April 22, 2024

«Son sens du but est encore plus élevé que moi»