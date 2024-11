F1 : Après son titre, Verstappen tacle McLaren !

Lors du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a remporté son quatrième titre de champion du monde de Formule 1. Un sacre difficile à obtenir à cause de la très bonne forme de McLaren. Mais d’après Max Verstappen, s’il avait eu la voiture de McLaren entre les mains, il aurait été champion du monde bien avant. Lando Norris appréciera.

George Russell a remporté le Grand Prix de Las Vegas mais tous les projecteurs étaient braqués sur Max Verstappen. Le pilote Red Bull est devenu pour la quatrième fois consécutive champion du monde de Formule 1. Un sacre qu’il a fête sans modération.

Four time world champion!!! A season with a lot of challenges, but we worked hard as a team. I am very proud of us 🏆 This would never have been possible without all the dedication and effort of everyone at @redbullracing 🙌 A huge thank you to all involved for this… pic.twitter.com/mnekjbdC3a