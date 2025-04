Antoine Dupont : Iris Mittenaere remplacée par une salariée de DALS !

Amadou Diawara

Antoine Dupont aurait démarré une relation amoureuse avec Iris Mittenaere. Ex-compagnon de la Miss France et Univers 2016, Anthony Colette a également refait sa vie. En effet, le danseur professionnel est en couple avec une certaine Giulia. Comme il l'a avoué lui-même, Anthony Colette a rencontré la maquilleuse lorsqu'il faisait équipe avec Iris Mittenaere dans l'émission Danse avec les Stars.

Lors de la saison 9 de Danse avec les Stars, Anthony Colette a fait équipe avec Iris Mittenaere. Devenus très proches au fil des semaines passées dans l'émission de TF1, le danseur professionnel et la Miss France 2016 ont démarré une relation amoureuse. Anthony Colette et Iris Mittenaere étaient donc en couple à la fois dans le programme et dans la vie. Toutefois, les deux anciens partenaires de DALS ont fini par rompre. Et aujourd'hui, Anthony Colette et Iris Mittenaere ont refait leur vie.

Anthony Colette est en couple avec Giulia

D'une part, Iris Mittenaere vivrait une idylle avec Antoine Dupont, sacré lors du dernier tournoi des VI Nations avec le XV de France. D'autre part, Anthony Colette aurait une histoire avec une certaine Giulia. Un amour également né grâce à Danse avec les Stars. En effet, le danseur professionnel a rencontré la maquilleuse en 2017. A cette époque, cette dernière était une salariée du programme de TF1, tandis qu'Anthony Colette performait avec Iris Mittenaere - sa compagne du moment - sur les parquets.

Danse avec les Stars : Giulia était maquilleuse en 2017

Lors d'un entretien accordé au podcast Le(s) Déclic(s), Anthony Colette a lâché toutes ses vérités sur sa relation avec Giulia, la nouvelle femme qui partage sa vie. « (J'ai ramé pour être avec elle parce que j'étais) très médiatisé. (C'est une personne) très discrète. Quand on me propose une soirée en boîte ou autre, je dis non. Je préfère rentrer avec ma copine, manger un truc devant un film et rester tranquille. Elle m’a apporté ça : la paix et la stabilité. J’aimerais ne pas rester à Paris et retourner dans le Sud, un jour avec ma chérie. La vie parisienne, c’est bien quand tu es célibataire et que tu veux sortir, souvent. La différence, c’est qu’il fait gris ici, 80 % de l’année. Donc, j’avoue qu’un jour, rapidement, j’aimerais retourner dans le Sud », a confié l'ancien danseuse de Danse avec les Stars.