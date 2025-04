Romain Ntamack, le coup de massue après Antoine Dupont ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une rupture des ligaments croisés du genou droit prive Antoine Dupont de la fin de saison endiablée du Stade toulousain, mais pas seulement. La tournée en Nouvelle-Zélande avec le XV de France en juillet se fera sans le capitaine des Bleus. Romain Ntamack a bien l'intention d'y prendre part, mais se trouve diminué à son genou depuis deux semaines. Coup dur pour le Stade toulousain !

Antoine Dupont est indisponible, à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, pour le Stade toulousain dans le cadre du sprint final de la saison en Top 14 et en Champions cup pour laquelle les hommes d'Ugo Mola se sont qualifiés pour le dernier carré de la compétition grâce à une victoire contre le RC Toulon le 13 avril dernier (21-18). Pendant ce choc, Romain Ntamack est diminué au genou depuis ce succès contre les Toulonnais. L'ouvreur du XV de France et du Stade toulousain avait donc été ménagé face au Stade Français dimanche dernier (27-21).

Romain Ntamack encore OUT, Toulouse privé de sa deuxième star après Dupont

Et il se trouve que Romain Ntamack n'ait effectué qu'un seul entraînement léger cette semaine avec le groupe d'Ugo Mola en marge de la réception du Castres Olympique au Stadium samedi après-midi. Trop peu pour être de la partie pour l'ouvreur du Stade toulousain. D'ailleurs, son nom ne figure pas dans le groupe officiel communiqué par le pensionnaire de Top 14 au contraire de son frère Théo Ntamack.

«C’est mon rêve de jouer là-bas, donc si j’ai la chance de pouvoir y aller, même si le club est en finale, ce sera évidemment avec plaisir»

Le calendrier du Stade toulousain sera surchargé en cette fin de saison, moment qui va coïncider avec la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande en juillet pour les trois rencontres face aux All Blacks. Un voyage que Romain Ntamack ne veut absolument pas rater comme affirmé ces dernières semaines. « Je ne sais pas trop encore ce qu’il est possible de faire ou pas, si les finalistes auront le droit d’aller en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu’il y aura une exception de faite en fonction de la tournée, parce que c’est une tournée assez exceptionnelle d’aller jouer en Nouvelle-Zélande. Finale ou pas finale, s’il faut y aller, ce sera avec plaisir. Une tournée en Nouvelle-Zélande, c’est quand même unique. C’est mon rêve de jouer là-bas, donc si j’ai la chance de pouvoir y aller, même si le club est en finale, ce sera évidemment avec plaisir ». Le ton est donné, reste à savoir ce qu'il adviendra de l'été de Romain Ntamack.