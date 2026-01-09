11M€ : Zinedine Zidane s'est «prostitué» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, le Qatar accueillait la Coupe du monde. Ayant obtenu l'organisation de la compétition, le pays du Moyen-Orient pouvait compter sur de prestigieux ambassadeurs dont Zinedine Zidane. A l'époque, il avait été question d'un chèque de 11M€ pour que le Français accepte cette mission. Et ça n'a pas été sans de vives critiques contre Zidane.

Régulièrement dans le haut du classement des personnalités préférées des Français, Zinedine Zidane n'a que très peu d'ennemis. Il n'empêche que certaines critiques ont pu apparaitre à l'encontre du champion du monde 98. Ça avait été le cas quand Zizou était devenu l'ambassadeur du Qatar pour l'organisation de la Coupe du monde 2022, moyennant un chèque de 11M€. C'est alors que l'humoriste Christophe Alévêque n'avait pas mâché ses mots à propos de Zidane.

« Platini et Cantona prouvent qu'un footballeur peut avoir plus de deux neurones » Très remonté contre Zinedine Zidane, Christophe Alévêque avait tenu très propos terribles en 2011 pour Sportmag. « Des mecs comme Platini et Cantona prouvent qu'un footballeur peut avoir plus de deux neurones (...) L'exception c'est Zidane, qui est co* comme une bi** », avait-il lâché. Mais l'humoriste ne s'était pas arrêté là.